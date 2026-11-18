Sortie de GTA 6 : Ce site québécois te trouve l’excuse parfaite pour ne pas rentrer au travail
Attaque d’ours, fuite d’eau, bataille de grands-mères : des milliers de personnes l’ont déjà utilisé. 😮
Treize ans. C’est le nombre d’années que les gamers du monde entier auront attendu avant de pouvoir jouer à la suite de la série Grand Theft Auto (GTA), qui sort ce jeudi 19 novembre. Pour l’occasion, plusieurs voudront sauter une journée de travail pour y jouer. Une plateforme québécoise peut te trouver l’excuse parfaite (et absurde) à fournir à ton employeur pour y arriver.
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Les agences Archipel et FDM ont profité de la vague entourant la sortie prochaine de GTA 6 pour s’amuser et créer le site Web 19 Alibi, un générateur gratuit d’excuses pour te libérer de tes obligations professionnelles ou personnelles et gamer comme bon te semble.
Que ce soit en raison d’une grand-mère qui participe à un tournoi de boxe, d’une attaque d’ours, d’une mutation dans le Grand Nord dans une zone sans wi-fi, d’un remplacement de dernière minute dans ta troupe de théâtre pour jouer un arbre, de problèmes avec la police ou d’un furet disparu dans les conduits d’aération, il y a du choix selon ta situation.
« Au-delà de la blague, l’initiative fait un clin d’œil à la culture du gaming, à l’engouement entourant les grandes sorties de jeux vidéo et à la place qu’elles occupent dans le quotidien de toute une communauté », indiquent les agences par voie de communiqué.
Le processus est simple. Tu indiques d’abord pour quel moment de la journée tu as besoin de l’alibi, soit « toute la journée », « l’avant-midi », « l’après-midi » ou « Je ne reviendrai jamais ».
Ensuite, tu dois choisir le ou la destinataire. Est-ce que ce sera pour ton employeur, ta blonde, ton chum, ta mère, ton prof ou tes collègues?
Vient ensuite le niveau de risque auquel tu es prêt.e à faire face. Tu peux indiquer que tu n’assumes pas les conséquences, que tu « peux perdre la face, mais pas trop » ou que le générateur propulsé par l’IA peut se laisser aller, car tu t’en « fous complètement ».
Pour finir, tu dois choisir le type de couverture. Est-ce que ton excuse doit être crédible, surprenante, inquiétante ou « out of this world »?
GTA 6 sortira ce jeudi 19 novembre au prix de 110 $ pour la version standard et de 140 $ pour la version de luxe. Le jeu a déjà été précommandé plus de 10 millions de fois sur les plateformes PlayStation 5 et Xbox.