Prépare-toi aux tempêtes de l'hiver avec jusqu'à 3 470 $ de rabais sur les générateurs solaires Jackery pour le Vendredi fou
Rien ne vient gâcher une journée d'hiver douillette comme une panne de courant qui arrive sans prévenir. Entre le frigo à garder froid, le chauffage qui roule et le Wi-Fi à garder connecté, une panne en plein hiver peut vite passer du petit désagrément au gros problème.
Si tu veux être prêt.e à affronter tout ce que l'hiver te réserve, Jackery propose deux générateurs solaires de secours pour la maison en promotion pour le Vendredi fou. Ils peuvent aider à garder tes appareils essentiels en marche en cas de panne : la Jackery Solar Generator HomePower 3000 et la Jackery Solar Generator 5000 Plus.
Gracieuseté de Jackery
Le Jackery Solar Generator HomePower 3000 est livré avec un panneau solaire SolarSaga 340 X et offre assez de capacité pour alimenter l'essentiel pendant une panne : frigo, congélateur, pompe de puisard et équipement Internet.
Avec une capacité de batterie de 3 072 wattheures et une puissance de 3 600 watts, il peut alimenter des appareils compatibles sans avoir besoin du réseau électrique. Il est aussi dotée d'une fonction intégrée qui bascule sur l'alimentation de secours en 20 millisecondes ou moins, pour aider les appareils compatibles qui y sont branchés à rester allumés quand le courant coupe.
Gracieuseté de Jackery
Pour les grandes maisons, le Jackery Solar Generator 5000 Plus offre encore plus de puissance de secours, avec une capacité de 5 040 wattheures et une puissance de 7 200 watts. Jumelé au panneau solaire SolarSaga 340 X, il peut alimenter des appareils plus énergivores, y compris des appareils compatibles qui fonctionnent à 240 volts.
Contrairement aux générateurs à carburant traditionnels, les générateurs solaires Jackery s'utilisent à l'intérieur en toute sécurité, sont silencieux et ne produisent aucune émission de monoxyde de carbone. Pas de carburant à entreposer non plus. Les deux modèles peuvent être chargés d'avance sur une prise murale ou avec les panneaux solaires inclus, ce qui te permet de recharger la batterie si la panne se prolonge.
Le solde du Vendredi fou de Jackery
Gracieuseté de Jackery
Alors que la saison des tempêtes hivernales approche, le solde du Vendredi fou de Jackery est une belle occasion de prendre de l'avance avant la prochaine panne de courant. L'entreprise, classée « The World's No.1 Solar Generator Brand, by Volume & Revenue »*, a réduit le prix des deux ensembles de générateurs solaires du 19 au 30 novembre.
Le Jackery Solar Generator HomePower 3000 est offerte à 2 369 $ au lieu de 4 399 $, tandis que le Jackery Solar Generator 5000 Plus est à 4 669 $, comparativement à 5 999 $ CA habituellement. Jackery lance aussi le Jackery FridgeGuard le 19 novembre, au prix de 869 $, soit 230 $ de moins que son prix courant. Avec seulement 2,6 pouces d'épaisseur, il se glisse à côté, derrière ou sur le dessus du frigo, et il se branche directement, sans installation. En cas de panne, il bascule automatiquement sur l'alimentation de secours en 10 millisecondes ou moins, pour aider à protéger ton frigo et les aliments qu'il contient.
Gracieuseté de Jackery
Le solde se poursuit jusqu'au 6 décembre, mais les prix pourraient varier légèrement du 1er au 6 décembre. Pour plus de tranquillité d'esprit, une garantie d'égalisation des prix de 30 jours est offerte jusqu'au 30 novembre, pour que tu aies toujours le meilleur prix. Les commandes passées sur le site canadien de Jackery comprennent aussi la livraison gratuite en trois à cinq jours et une garantie pouvant aller jusqu'à cinq ans.
L'hiver ne prévient pas toujours avant de couper le courant. Avoir une solution de secours à portée de main, c'est une chose de moins à gérer quand la prochaine tempête passera.