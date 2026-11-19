Profite des soldes du Vendredi fou chez Jean Coutu pour créer des cadeaux de Noël uniques
La saison des Fêtes approche à grands pas et tu n'as toujours pas terminé ta liste de cadeaux? Les soldes du Vendredi fou du Centre Photo Jean Coutu pourraient bien te simplifier la vie!
Du 19 novembre au 2 décembre, profite de 40 % de rabais sur une sélection de produits photo pour transformer tes souvenirs préférés en cadeaux personnalisés.
Besoin d'un peu d'inspiration? Voici cinq idées pour gâter tes proches avec des cadeaux aussi uniques que les moments que tu as partagés avec eux au cours de l'année.
Conserve tes souvenirs dans un livre de photos
Un livre photo personnalisé pour revivre tes plus beaux souvenirs.Jean Coutu | Courtoisie
Tes photos ne font pas qu'immortaliser les sourires de tes personnes préférées : elles racontent aussi l'histoire de ces moments précieux qui restent gravés dans les mémoires. Des soupers en famille aux soirées d'Halloween, en passant par les célébrations du Nouvel An, chaque cliché capture un souvenir unique qui mérite d'être célébré.
Grâce aux mises en page personnalisables et aux papiers de qualité, tu peux créer un livre photo qui retrace les moments marquants de la dernière année. Utilise le code promo JC402027 pour profiter du rabais de 40 %.
Crée une murale avec tes photos préférées
Crée une murale de souvenirs avec les tirages photo Jean Coutu.Jean Coutu | Courtoisie
Au lieu de laisser tes photos s’accumuler dans ton téléphone sans vraiment prendre le temps de les admirer, pourquoi ne pas leur donner une place de choix et faire revivre tes plus beaux souvenirs encore et encore?
Sélectionne tes coups de cœur de 2026 et imprime-les à partir de seulement 12 ¢ par photo. Tu pourras ensuite les disposer sur un mur pour créer une galerie personnalisée qui ajoutera une touche chaleureuse à ton décor.
Fais durer le plaisir avec un calendrier photo
Un calendrier photo personnalisé à offrir pour Noël.Jean Coutu | Courtoisie
Le temps passe vite, mais certains souvenirs méritent de nous accompagner toute l'année. Un calendrier photo rempli de moments précieux en famille est aussi une belle idée-cadeau pour les grands-parents qui souhaitent voir leurs petits-enfants grandir, mois après mois. Une façon touchante de garder leurs sourires et leurs plus beaux moments à portée de vue!
Offre des objets cadeaux personnalisés
Un casse-tête photo pour partager des moments en famille.Jean Coutu | Courtoisie
Pourquoi ne pas transformer tes souvenirs en objets que tes proches pourront utiliser ou admirer au quotidien?
Le Centre Photo Jean Coutu te permet de créer des cadeaux originaux, comme des tasses personnalisées pour les matins douillets, des casse-têtes à assembler en famille ou des ornements uniques pour décorer le plus beau des sapins.
Envoie des cartes de souhaits à ton image
Des cartes de Noël personnalisées avec tes photos préférées.Jean Coutu | Courtoisie
Les paysages enneigés et les animaux de l'hiver ont leur charme, mais les cartes de souhaits personnalisées ont quelque chose de particulièrement spécial. Avec tes propres photos et quelques mots attentionnés, tu peux créer des cartes Noël qui feront sourire ceux que tu aimes.
Tu peux même organiser une séance photo amusante avec ta famille pour réaliser des cartes originales qui reflètent ta personnalité!
Magasine en ligne sur le Centre Photo Jean Coutu pour découvrir une foule d'idées-cadeaux personnalisées qui feront plaisir à tes proches. Grâce à son outil de création en ligne, tu peux donner vie à tes plus beaux souvenirs en quelques clics. Il ne te reste ensuite qu'à récupérer tes créations uniques, imprimées au Québec, dans ta succursale Jean Coutu!
Profite de 40 % de rabais au Centre Photo Jean Coutu avec le code JC402027.Jean Coutu | Courtoisie
Du 19 novembre au 2 décembre, profite de 40 % de rabais sur les produits photo admissibles avec le code promo JC402027. Une belle occasion de gâter tes proches tout en économisant!