7 raisons de miser sur ce VUS électrique en 2026
Tu sais qui n'a pas à se soucier du prix de l'essence?
Est-ce que c'est enfin le temps de passer à un véhicule électrique?
Alors que les prix de l'essence grimpent et que les trajets quotidiens en voiture 100 % électrique deviennent de plus en plus courants, c'est normal de te demander s'il existe un véhicule électrique adapté à ton mode de vie et celui de ta famille.
Que tu cherches un véhicule électrique depuis un certain temps ou que tu veuilles explorer tes options, il existe un nouveau VUS qui répond à toutes tes questions sur le passage complet à l'électrique.
Il s'agit du tout nouveau Kia EV5. Non seulement c'est un VUS fiable et spacieux, parfait pour toute la famille, mais c'est aussi le VUS électrique le moins cher du Canada, hors incitations**. Il propose aussi une gamme d'innovations technologiques qui améliorent ta conduite au quotidien de manière subtile et intelligente.
Si tu hésites encore à franchir le pas vers un VUS électrique, voici sept raisons pour lesquelles le Kia EV5 pourrait bien être celui qu'il te faut.
La plus évidente : plus besoin de penser à l'essence
Les véhicules électriques peuvent te faire économiser des milliers de dollars en essence.
Ce n'est pas un secret, mais ça mérite d'être répété : l'essence coûte cher, et son prix au litre peut fluctuer considérablement en fonction de facteurs allant de la météo à la géopolitique. Le Kia EV5, quant à lui, peut potentiellement te faire économiser des milliers de dollars en essence par an, selon l'outil de calcul des économies proposé par Kia.
De plus, les versions Wind, Land et GT-Line sont équipées d'une pompe à chaleur qui prolonge l'autonomie de la batterie par temps froid en utilisant la chaleur de divers systèmes pour réchauffer l'habitacle et la batterie. C'est de l'efficacité à un tout autre niveau.
Le Kia EV5 est le véhicule électrique familial que tu attendaisKia EV5
Jusqu'à maintenant, opter pour les performances et la durabilité d'un véhicule électrique impliquait de faire des compromis sur les aspects qui font des VUS de taille moyenne des choix parfaits pour les familles, comme l'espace, la capacité de chargement et le confort. Le Kia EV5, pour sa part, est conçu pour s'adapter à ton mode de vie tout en roulant à l'électricité.
Plus besoin de t'arrêter à la station-service, ce qui t'évite au moins une course de plus dans ta vie familiale bien remplie. Avec de la place pour toute la famille, tu peux prendre la route sans souci, tandis que les sièges chauffants, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi que la climatisation à deux zones rendent le trajet très agréable.
Les véhicules électriques sont de plus en plus abordablesKia EV5
Au début de l'ère des véhicules électriques, les coûts initiaux dissuadaient de nombreux acheteurs potentiels. Mais la situation a évolué avec l'augmentation de l'offre, et le Kia EV5 Light FWD est désormais proposé à partir de 46 662 $, ce qui en fait le VUS électrique le moins cher du Canada, hors incitations**.
Les versions Land et Wind figurent également sur la liste du Programme d'accessibilité aux véhicules électriques (PAVE) du Canada. Tu pourrais donc potentiellement recevoir jusqu'à 5 000 $ du gouvernement pour l'achat d'un de ces véhicules. Ta province pourrait également offrir une prime supplémentaire pour les véhicules électriques.
Les bornes de recharge sont plus nombreuses que jamais
Des bornes de recharge pour véhicules électriques apparaissent partout au Canada.
Louie Murrau | Narcity Media
Tu l'as sans doute remarqué, et les chiffres le confirment : il y a aujourd'hui plus de bornes de recharge pour véhicules électriques que jamais à travers le Canada. En effet, le nombre de bornes de recharge publiques a doublé par rapport à il y a seulement cinq ans, atteignant un total de 36 739 en septembre 2025.
Et avec 5 millions de véhicules électriques légers prévus sur les routes d'ici 2030, la disponibilité et l'efficacité des bornes de recharge publiques devraient augmenter considérablement au cours des prochaines années.
La fonction V2L change la donne pour les familles en quête d'aventure
La fonction V2L signifie que tu as de l’électricité partout où tu vas.
Lorsque tu passes à un véhicule électrique, cela peut t'amener à repenser les capacités d'une voiture familiale. La fonction V2L (alimentation par le véhicule), par exemple, te permet d'utiliser jusqu'à 80 % de la batterie de ton EV5 pour alimenter d'autres appareils électroniques.
Fini les campings sans électricité lorsque tu pars en vacances dans ton EV5. Que ce soit pour alimenter un projecteur pour une soirée cinéma sous les étoiles ou pour recharger la tablette de ton enfant pendant les déplacements, l'EV5 te simplifie la vie.
Les systèmes d'aide à la conduite facilitent les déplacements en ville
Le système d'assistance intelligente au stationnement à distance 2 est offert avec le Kia EV5.
Les innovations technologiques de l'EV5 prennent toute leur ampleur en ville. Disponible en option, l'assistance d'évitement de collision frontale 2 peut immobiliser ton véhicule sur place en cas d'urgence, tandis que l'affichage tête haute (également offert en option) affiche les informations importantes dans ton champ de vision, sans que tu aies à quitter la route des yeux.
Le système d'assistance intelligente au stationnement à distance 2, disponible en option, change la donne dans les espaces restreints : il te permet de quitter le siège conducteur et de stationner le Kia EV5 à distance à l'aide de ta télécommande, même pour les manœuvres de stationnement en marche arrière les plus délicates.
Ce style à la fois robuste et élégant offre le meilleur des deux mondesKia EV5
Si l'attrait esthétique d'un VUS réside dans son côté robuste et aventurier, et si un véhicule électrique est stylé parce qu'il ressemble à un vaisseau spatial, le Kia EV5 est le point de rencontre de ces deux univers.
Ses lignes puissantes et carrées te donnent confiance que ce véhicule te mènera là où tu le souhaites (en transportant tout ce que tu pourrais vouloir emporter), tandis que des détails tels que les phares Star Map signature, les rétroviseurs angulaires et l'aileron de toit distinctif confèrent au Kia EV5 son côté futuriste.
Il est temps de mettre de côté l'idée selon laquelle passer à un véhicule électrique implique de devoir adapter son mode de vie.
Au contraire, le Kia EV5 est un VUS familial 100 % électrique qui répond à tous tes besoins et les surpasse grâce aux dernières innovations technologiques, pour une conduite plus sûre, plus confortable et plus élégante, sans jamais avoir à faire le plein d'essence.
Pour en savoir plus sur le Kia EV5, visite le site Web de Kia Canada ou abonne-toi à leurs pages Instagram et Facebook.