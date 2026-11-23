5 tenues festives pour briller pendant les Fêtes avec LIVØM
Entre les partys de bureau et les soupers de Noël, la période des Fêtes est l'occasion parfaite de sortir tes plus beaux vêtements et d'ajouter quelques nouvelles pièces à ta garde-robe avec la collection mode des Fêtes de LIVØM.
LIVØM réunit la mode féminine, la décoration et le mobilier sous un même toit, dans sept boutiques au Québec et en ligne, en misant sur le style et la qualité.
Que tu cherches des tenues festives pour une sortie entre amies ou des pièces coup de cœur pour un souper en amoureux, voici cinq idées pour t'inspirer.
Robe habillée à dentelle délicate
La robe nuisette en dentelle noire.LIVØM | Courtoisie
La petite robe noire est un incontournable pour composer un look chic sans effort, peu importe l'occasion. Avec sa bordure en dentelle et son tricot doux à la finition légèrement scintillante, ce modèle allie féminité et raffinement.
Robe à franges scintillantes
Une robe à franges ivoire pour les Fêtes.LIVØM | Courtoisie
Cette robe habillée à manches courtes est accompagnée d'une robe superposée à fines bretelles qui peut aussi se porter seule : deux looks en un! Avec ses franges et ses paillettes, cette robe de style nuisette est tout indiquée pour célébrer les Fêtes avec éclat.
Robe midi à dentelle délicate
Une robe longue noire pour les soirées des Fêtes.LIVØM | Courtoisie
Envie d'une tenue un peu plus raffinée? Cette robe midi propose une élégance discrète qui fait son effet sans en mettre trop. Ses détails de dentelle florale aux épaules et sa jupe évasée lui donnent une allure féminine et distinguée.
Haut ajusté à manches longues
Un haut en résille bourgone à fleurs.LIVØM | Courtoisie
Avec son col en V, son drapé qui souligne la taille et sa riche couleur bourgogne, ce haut est parfait pour composer un look moderne aux couleurs des Fêtes. Son tissu en maille filet semi-transparent, orné de motifs floraux, apporte une touche romantique et se prête aussi bien à une tenue décontractée qu'à un ensemble plus habillé.
Robe longue en velours à manches kimono
La robe en velours vert, incontournable des Fêtes.LIVØM | Courtoisie
Opte pour l'élégance avec cette robe longue en velours à manches kimono. Son encolure plongeante en V met la silhouette en valeur, tandis que son tissu lustré d'un vert profond lui confère une allure somptueuse. Une pièce tout indiquée pour les grandes occasions de la saison.
Tu peux découvrir la collection mode des Fêtes sur le site Internet de LIVØM ou te rendre directement en boutique pour essayer tes modèles préférés.
Et pour compléter l'ambiance à la maison, LIVØM propose aussi une sélection d'accessoires décoratifs et de meubles pour créer un décor festif et accueillant.