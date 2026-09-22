Le menu Poulet Frit est de retour chez Scores pour réchauffer ton automne
Trois repas savoureux qui goûtent le réconfort.
Si l’été est la saison des barbecues, l’automne donne plutôt envie de plats généreux et réconfortants. Le changement de saison te creuse l’appétit, toi aussi? Scores a concocté le menu tout indiqué pour combler tes fringales pendant que les soirées commencent tranquillement à se rafraîchir.
De retour à la demande générale, le menu Poulet Frit met à l’honneur du poulet croustillant à l’extérieur et délicieusement juteux à l’intérieur. Du 22 septembre au 8 novembre, tu pourras découvrir trois options de repas en édition limitée, parfaites pour ajouter une bonne dose de réconfort à tes journées d’automne.
Un repas pour enfants chez Scores.Scores | Courtoisie
L’assiette 3 morceaux comprend trois morceaux de poulet frit servis avec des frites gaufrées aux épices cajun, le tout accompagné des trois sauces : mayonnaise chipotle, sauce brune et miel épicé. De son côté, le repas pour enfants est composé d’un pilon de poulet frit servi avec des frites gaufrées, de la mayonnaise chipotle et de la sauce brune, ainsi qu’un dessert et une boisson.
Enfin, la poutine Poulet Frit revisite un grand classique avec une généreuse portion de frites et de sauce brune, garnie d’oignons verts et d’un tendre morceau de poulet frit. Pour accompagner n’importe lequel de ces repas, tu peux aussi ajouter le célèbre bar à salades pour seulement 3,95 $ en salle à manger. C’est l’occasion parfaite d’essayer la salade de maïs grillé, offerte pour un temps limité au bar à salades et idéale pour accompagner le poulet frit.
Cet automne, que ce soit pour partager un repas gourmand en famille, grignoter devant un match de football ou simplement les soirs de semaine où personne n’a envie de cuisiner, le menu Poulet Frit de Scores a tout ce qu’il faut pour te réchauffer le cœur… et bien remplir l’assiette!