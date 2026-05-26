Les Canadiens t'invitent à une course festive pleine de surprises présentée par Aquaphor
Complète le 5 km en fête, gagne un t-shirt et une médaille, et joins-toi aux célébrations!
Comme si les Canadiens n'avaient pas déjà comblé de joie les Montréalais grâce à leurs performances en séries éliminatoires cette année, le tricolore a prévu une autre activité qui permettra de prolonger cette bonne ambiance tout au long de l'été.
En partenariat avec Aquaphor, les Canadiens de Montréal lancent leur tout premier 5 km en fête, une course ludique qui combine sport et célébration. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et la journée s'annonce mémorable.
Prévu le 18 juin 2026, cet événement ouvert à tous les niveaux invite les participant.e.s à traverser un circuit allant de la Place des Canadiens jusqu'au canal de Lachine. À l'arrivée, les coureur.euse.s recevront une médaille et un sac-cadeau avant de se joindre aux festivités, avec un DJ, des mascottes et bien plus encore.
Que tu vises un record personnel (ton dossard sera équipé d'une puce électronique qui enregistrera ton temps) ou que tu aies simplement envie d'une balade tranquille, tu es invité.e à te joindre à la fête et à bouger cet été à Montréal. L'inscription est ouverte ici et coûte 60 $ par personne.
Encore mieux, tu peux venir avec ton chien. Même si ta.on ami.e à quatre pattes ne peut pas participer à la course de 5 km, les membres du Club de hockey Canin auront leur propre parcours. Les membres du Club de hockey Canin recevront un courriel contenant tous les détails et pourront s'inscrire directement sur le site Internet du Club de hockey Canin.
Le 5 km en fête des Canadiens de Montréal, présenté par Aquaphor
DJ set pendant la fête des séries.Canadiens de Montréal | Courtoisie
Quand : Le jeudi 18 juin 2026 à 18h30
Adresse : Place des Canadiens - 1909, av. des Canadiens-de-Montréal, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour participer à cette course ludique unique en son genre dans le centre-ville de Montréal, recevoir ta médaille, puis danser jusqu'au bout de cette soirée ensoleillée lors de la fête d'après-course organisée sur la Place des Canadiens.