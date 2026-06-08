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Cette étude menée à Montréal recherche d'anciens élèves du secondaire — tu pourrais recevoir jusqu'à 90 $

Te rappelles-tu de CoVenture?

Quatre adultes souriants posant ensemble à l’extérieur.

Groupe d’amis dans un parc.

CoVenture10 | Courtoisie
Rédactrice pigiste, Studio

Si tu étais en première secondaire à Montréal en 2012 ou 2013, ceci pourrait te concerner.

Des chercheur.euse.s du CHU Sainte-Justine tentent de reprendre contact avec des milliers d’ancien.ne.s élèves ayant participé à CoVenture, l’une des plus grandes études canadiennes sur la consommation de substances et la santé mentale chez les adolescent.e.s. Aujourd’hui, une nouvelle phase intitulée CoVenture10 est officiellement lancée.

À l’origine, CoVenture a suivi plus de 3 800 élèves de 31 écoles secondaires de la région métropolitaine de Montréal, de la première secondaire jusqu’à l’obtention de leur diplôme en 2017 ou 2018. Les participants ont complété des tests cognitifs ainsi que des questionnaires portant sur leurs expériences pendant l’adolescence.

Aujourd’hui, CoVenture10 est une étude de suivi sur 10 ans dirigée par la chercheuse principale, Dre Patricia Conrod. L’objectif est de reprendre contact avec ces mêmes participant.e.s, aujourd’hui âgé.e.s de 25 à 27 ans, afin de mieux comprendre comment les expériences de l’adolescence peuvent façonner la vie adulte.

Cette nouvelle phase se concentre sur les résultats à long terme, notamment la santé mentale, les fonctions cognitives et le bien-être général. Si tu as participé à l'étude initiale, y prendre part à nouveau est l'occasion de contribuer à des recherches qui ont déjà permis de mieux comprendre la santé mentale et le développement des jeunes, ainsi que d'orienter les politiques publiques.

La participation se fait entièrement en ligne, à ton rythme et prend environ deux heures. Les participant.e.s peuvent recevoir une compensation pouvant aller jusqu'à 90 $ pour le temps consacré à cette étude. Tu peux aussi référer d’ancien.ne.s camarades de classe pour avoir une chance de gagner une carte-cadeau de 100 $ lors d’un tirage au sort mensuel.

L’un des plus grands défis consiste à reprendre contact avec les participant.e.s après 10 ans. En partageant cet appel, tu peux réellement faire la différence. Que ce soit en l’envoyant à d’ancien.ne.s camarades de classe, en partageant cette publication en ligne ou en le transmettant à des ami.e.s, des frères et des sœurs qui auraient pu y participer, faire passer le mot aide les chercheur.euse.s à renouer le contact avec la cohorte initiale de CoVenture.

Tu penses avoir participé à l'étude CoVenture d'origine, ou tu connais quelqu'un qui y a participé? Visite www.coventuremontreal.com pour en savoir plus, vérifier ton éligibilité et t'inscrire.
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