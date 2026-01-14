Jusqu'à 25 cm de neige sur le Québec jeudi : chaos anticipé sur les routes
L'heure de pointe de jeudi matin s'annonce difficile. ❄️🫠
Le Québec n'aura pas le temps de souffler niveau yo-yo météo. Après qu'un premier système qui a balayé la province le week-end dernier, le tout suivi d'un peu de douceur, ça repart. Une nouvelle bordée de neige s'apprête à frapper une bonne partie du Québec dès la nuit de mercredi à jeudi, avec des accumulations importantes et des conditions routières qui s'annoncent particulièrement difficiles durant l'heure de pointe matinale.
Selon les dernières mises à jour de MétéoMédia, en fin de matinée ce 14 janvier, entre 10 et 20 cm de neige sont attendus sur l'ensemble du territoire, avec des pointes pouvant atteindre 25 cm au nord du fleuve Saint-Laurent.
Pour sa part, au moment de publier ces lignes, Environnement Canada sonne l'alerte jaune (niveau d'impact : modéré) pour le Grand Montréal, la Montégérie, une partie de l'Outaouais, les Laurentides et Lanaudière. C'est donc à surveiller.
Un système qui frappera en pleine nuit
La perturbation devrait faire son entrée tard mercredi soir ou au cours de la nuit. Dans certains secteurs, particulièrement au sud du fleuve, un bref épisode de pluie ou de précipitations mixtes n'est pas exclu en début d'événement. Le mercure chutera toutefois rapidement, transformant le tout en neige sur l'ensemble des régions touchées.
C'est vers 4 ou 5 heures du matin jeudi que les précipitations pourraient s'intensifier : pile au moment où de nombreux automobilistes prendront la route. Il sera donc essentiel de bien déneiger son véhicule si tu dois prendre la route, adapter ta conduite, et prévoir des délais supplémentaires.
Montréal dans la mire
Du côté de la métropole, le potentiel d'une véritable bordée est bien réel, avec environ 15 cm envisageables d'ici la fin de l'événement. Les secteurs situés au nord du fleuve pourraient être les plus touchés, avec des accumulations de 20 à 25 cm par endroits.
Ce qui préoccupe particulièrement les météorologues, c'est la rapidité avec laquelle les accumulations pourraient s'installer jeudi matin. Des bandes de neige plus intenses risquent de rendre les chaussées glissantes en peu de temps, compliquant sérieusement les déplacements dans le sud de la province.
Visibilité réduite à prévoir
En cours de journée, la neige combinée à des rafales atteignant 40 km/h pourrait également entraîner des épisodes de poudrerie, surtout au nord du fleuve Saint-Laurent. Une journée où prudence et patience seront de mise sur les routes.
Avant de prendre le volant, il est possible de consulter l'état de la circulation en temps réel via le site, l'application ou les réseaux sociaux de Québec 511.
