Cet atelier du Vieux-Montréal te permet de créer des lunettes sur mesure à ton image
Prendre soin de tes yeux n’a jamais été aussi stylé
Le Vieux-Montréal regorge d’adresses où te faire plaisir : restaurants raffinés, boutiques d’artisan.ne.s locaux.ales, spas relaxants et même un atelier de lunetterie haut de gamme unique en son genre.
Pour Dre Bui D. Thuy, de Bui Optométriste, les lunettes sont bien plus qu’un simple accessoire. Bui Atelier propose une expérience personnalisée qui te permet de laisser libre cours à ta créativité et de concevoir une monture qui te met en valeur tout en reflétant ta personnalité.
L'équipe d'opticien.nes artisan.es de Bui prend le temps d’analyser la forme de ton visage et collabore avec toi afin de créer une monture entièrement sur mesure qui s’harmonise parfaitement à ton style. Ce n’est pas par hasard que la boutique a adopté le slogan « Ne sois pas banal, sois Bui ».
Une boutique d’optique au cœur du Vieux-Montréal. Droite: Un savoir-faire artisanal au service de vos lunettes.Adriana Luu | Courtoisie
Bien sûr, avant de parler style, Bui Atelier veille d’abord à la santé des yeux. La clinique offre des examens de la vue complets comprenant le dépistage de pathologies telles que le glaucome, la cataracte, les complications oculaires liées au diabète, ainsi que d’autres évaluations essentielles.
L’établissement se distingue également par son offre de soins spécialisés, notamment les traitements de la sécheresse oculaire par lumière pulsée intense (IPL) et LipiFlow, de même que la technologie Neurolens, conçue pour aider à réduire des symptômes comme la fatigue visuelle, les tensions oculaires et certains types de maux de tête liés à un désalignement visuel.
Une fois que le bilan de santé des yeux est complété, le plaisir commence. Grâce à ce service de conception, tes lunettes ne sont pas seulement un accessoire pratique, elles deviennent ta signature.
Le sur-mesure n'est pas la seule façon de trouver la monture idéale. Bui Atelier propose une sélection de montures exclusives issues de marques indépendantes soigneusement choisies à travers le monde, notamment au Japon, en Italie, au Brésil, au Canada et ailleurs.
Cette collection inclut des modèles de Lapima, Lunetterie Générale, Götti, L.G.R, Brett, KameManNen, Kuboraum, Moscot, Rapp, Blackfin, Lowercase et plus encore.
Pour en découvrir davantage, rendez-vous en boutique. Toute l’équipe Bui Atelier t’attend dans le Vieux-Montréal.
Adresse : 446, rue Sainte-Hélène, Montréal (Québec)
Visitez Bui Atelier pour plus d’informations.