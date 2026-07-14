Cette actrice de Brooklyn Nine-Nine passe l'été au Québec et voici où elle a été vue
Elle y est pour une nouvelle série américaine! 🎬
À l'international, le Québec figure parmi les destinations incontournables lorsqu'il est temps de choisir où passer ses prochaines vacances. L'actrice américaine Melissa Fumero, connue notamment pour son rôle dans Brooklyn Nine-Nine, a elle aussi posé ses valises dans la Belle Province et semble y passer un excellent séjour.
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C'est du moins ce que laissent croire les photos publiées sur ses réseaux sociaux, où elle partage des moments de son été québécois en compagnie de sa famille.
Il faut toutefois savoir que l'actrice de 43 ans ne s'est pas retrouvée au Québec uniquement pour le plaisir. Elle est actuellement en tournage dans la région de Montréal pour la nouvelle série de CBS, Einstein, dans laquelle elle partage l'écran avec Matthew Gray Gubler, connu pour son rôle dans Esprits criminels.
Dans une publication mise en ligne sur Instagram le lundi 13 juillet, Fumero a d'ailleurs « remercié » le Québec pour les beaux moments vécus en famille jusqu'à présent.
Elle a notamment visité le parc Oméga et le Fairmont Le Château Montebello, en Outaouais. L'actrice a également fait un arrêt à l'Académie de cirque de Montréal, où elle s'est initiée au trapèze.
« Il n'y a vraiment rien de comparable à la sensation de voler. C'était incroyable », a-t-elle écrit.
L'histoire ne dit toutefois pas si cette activité est liée au tournage de la série Einstein, dont la production doit se poursuivre jusqu'en août.
La thématique du cirque ne s'arrête pas là. Melissa Fumero en a également profité pour assister à une représentation du spectacle ECHO du Cirque du Soleil, présenté dans le Vieux-Montréal.
« C'est toujours magique d'assister à un spectacle du Cirque du Soleil, mais ça l'est encore plus lorsqu'on le voit à Montréal, là où le Cirque du Soleil est né », a-t-elle écrit dans une publication publiée en juin, remerciant au passage la distribution « pour ce spectacle spectaculaire et magnifique ».
« J'adore voir mes enfants s'émerveiller. La phrase qu'ils ont répétée le plus souvent? " Comment ils font ça?! " », a-t-elle ajouté.