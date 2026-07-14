Cette actrice de Brooklyn Nine-Nine passe l'été au Québec et voici où elle a été vue

Elle y est pour une nouvelle série américaine! 🎬

Melissa Fumero. Droite : Melissa Fumero.

Melissa Fumero, actrice de Brooklyn Nine-Nine, passe son été au Québec.

@melissafumero | Instagram
Éditeur Junior, Nouvelles

À l'international, le Québec figure parmi les destinations incontournables lorsqu'il est temps de choisir où passer ses prochaines vacances. L'actrice américaine Melissa Fumero, connue notamment pour son rôle dans Brooklyn Nine-Nine, a elle aussi posé ses valises dans la Belle Province et semble y passer un excellent séjour.

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C'est du moins ce que laissent croire les photos publiées sur ses réseaux sociaux, où elle partage des moments de son été québécois en compagnie de sa famille.

Il faut toutefois savoir que l'actrice de 43 ans ne s'est pas retrouvée au Québec uniquement pour le plaisir. Elle est actuellement en tournage dans la région de Montréal pour la nouvelle série de CBS, Einstein, dans laquelle elle partage l'écran avec Matthew Gray Gubler, connu pour son rôle dans Esprits criminels.

Dans une publication mise en ligne sur Instagram le lundi 13 juillet, Fumero a d'ailleurs « remercié » le Québec pour les beaux moments vécus en famille jusqu'à présent.

Elle a notamment visité le parc Oméga et le Fairmont Le Château Montebello, en Outaouais. L'actrice a également fait un arrêt à l'Académie de cirque de Montréal, où elle s'est initiée au trapèze.

« Il n'y a vraiment rien de comparable à la sensation de voler. C'était incroyable », a-t-elle écrit.

L'histoire ne dit toutefois pas si cette activité est liée au tournage de la série Einstein, dont la production doit se poursuivre jusqu'en août.

La thématique du cirque ne s'arrête pas là. Melissa Fumero en a également profité pour assister à une représentation du spectacle ECHO du Cirque du Soleil, présenté dans le Vieux-Montréal.

« C'est toujours magique d'assister à un spectacle du Cirque du Soleil, mais ça l'est encore plus lorsqu'on le voit à Montréal, là où le Cirque du Soleil est né », a-t-elle écrit dans une publication publiée en juin, remerciant au passage la distribution « pour ce spectacle spectaculaire et magnifique ».

« J'adore voir mes enfants s'émerveiller. La phrase qu'ils ont répétée le plus souvent? " Comment ils font ça?! " », a-t-elle ajouté.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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