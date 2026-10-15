Molson et les Canadiens transportent l'ambiance du Centre Bell dans les bars cette saison lors des matchs à l'extérieur
Chaque match à l'extérieur sera diffusé en direct dans un bar différent!
Lorsque les Canadiens quittent la ville, le Centre Bell s'éteint, mais cela ne signifie pas pour autant que les soirées de match doivent s'arrêter. Cette saison, Molson invite les fans à profiter de l'action en venant assister aux matchs à l'extérieur des Habs, avec des lots à gagner et la présence d'anciens joueurs des Canadiens.
Les Party Zone Molson se dérouleront tout au long de la saison dans différents bars à travers le Québec. Lors de chaque événement, le match sera diffusé en direct sur grand écran, et tu ne manqueras rien de l'action, des arrêts spectaculaires aux jeux de puissance, entouré.e de fans aussi passionné.e.s que toi.
Il y a une grande différence entre assister à un match depuis ton canapé et le suivre dans une salle bondée : tout est une question d’ambiance. Les passes manquées suscitent des grognements collectifs, les buts provoquent des rugissements, et une troisième période serrée tient tout le monde en haleine.
Les fans des Canadiens réunis pour regarder un match.Canadiens de Montréal | Courtoisie
Canadiens de Montréal | Courtoisie
Et puis, il y a les invités. D’anciens joueurs des Canadiens feront des apparitions lors de ces événements, t'offrant ainsi l’occasion de voir en chair et en os ceux qui ont autrefois porté le maillot bleu-blanc-rouge.
Pour les partisan.ne.s de longue date, cela signifie rencontrer ceux qu’iels ont encouragés depuis leur enfance, tandis que les nouveaux.elles fans profiteront d'un accès direct à l’histoire de l’équipe.
Des lots seront également à gagner tout au long de la saison, ce qui signifie qu’une soirée de match ordinaire pourrait se terminer par bien plus qu’une simple victoire au classement.
Où et quand auront lieu les prochains Party Zone Molson?
Les festivités feront escale dans plusieurs bars de Montréal et d'autres villes du Québec, d'octobre 2026 à avril 2027.
Lieux en 2026
- 3 octobre, 19 h : Brasserie du Boulevard - 505, rue Celanese, Drummondville, QC
- 23 octobre, 14 h : Taverne des Loisirs - 588, rue Saint-Charles S., Granby, QC
- 7 novembre, 19 h : Lord William Pub - 265, rue des Seigneurs, Montréal, QC
- 12 novembre, 19 h : Chez Miller MTL - 1840, rue Atataken, Montréal, QC
- 19 novembre, 19 h : Resto-Bar La Maisonnée - 5385, av. Gatineau, Montréal, QC
- 28 novembre, 18 h : Bar Café Le Mondial - 150, chemin Duplessis, Sherbrooke, QC
- 18 décembre, 16 h : La Cage - 1212, avenue des Canadiens de Montréal, Montréal, QC
Lieux en 2027
- 16 janvier, 19 h : Centre Sportif DHG - 1139, rue Principale, Granby, QC
- 30 janvier, 19 h : L'Étoile du Match - 1629, QC-132, Varennes, QC
- 18 février, 19 h : Resto-Pub 100 Génies - 530, rue Peel, Montréal, QC
- 27 février, 18 h : Bistro Bar Notre-Dame - 4750, rue Notre-Dame O., Montréal, QC
- 13 mars, 19 h : Chez Miller St-Jean - 290, rue Champlain, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC
- 20 mars, 19 h : Peel Pub - 1196, rue Peel, Montréal, QC
- 10 avril, heure à confirmer : Double's - 5171, av. du Parc, Montréal, QC
Comme chaque soirée se déroule dans un bar différent, toi et tes ami.e.s pouvez en faire une sortie ou suivre la série à travers le Québec tout au long de la saison.
Grâce à Molson, les matchs à l'extérieur des Canadiens seront diffusés en direct dans des bars, avec des lots à gagner et la présence d'anciens joueurs. De quoi retrouver une véritable ambiance de match sans même avoir à te rendre au Centre Bell!