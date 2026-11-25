Une expérience gourmande gratuite signée REESE'S s'installe au Centre Eaton les 28 et 29 novembre
Deux grands favoris réunis pour une seule et même création délicieuse! Pour célébrer l'arrivée des nouveaux moules au beurre d'arachides REESE'S avec BISCUITS ET CRÈME HERSHEY'S, une vague de douceur s'apprête à déferler sur Montréal.
Les 28 et 29 novembre prochains, la marque REESE'S t'invite à venir remplir ton REESE'S au centre-ville de Montréal. Cette expérience gratuite et interactive aura lieu au Centre Eaton de Montréal et te permettra de remplir à ton goût le moule REESE'S dont tu as toujours rêvé.
Tu pourras choisir parmi différentes garnitures, dont du beurre d'arachides, des bouchées de biscuits BISCUITS ET CRÈME HERSHEY'S croquantes et des brisures de crème blanche HERSHEY'S CHIPITS, pour composer une friandise aussi unique que délicieuse.
Sur place, tu auras également l'occasion de déguster des échantillons de produits et de découvrir les nouveaux moules au beurre d'arachides REESE'S avec BISCUITS ET CRÈME HERSHEY'S.
Cette nouvelle friandise réunit le meilleur des deux mondes dans chaque bouchée : le chocolat au lait onctueux et le beurre d'arachides crémeux REESE'S rencontrent la crème blanche et les biscuits croquants des BISCUITS ET CRÈME HERSHEY'S. Deux délicieux délices. Deux fois.
N'oublie pas d'immortaliser ta création en prenant quelques photos avec les installations et les accessoires mis à ta disposition sur place. Aucun achat n'est requis pour participer : tu peux donc partager cette expérience gourmande avec tes proches, tout à fait gratuitement, jusqu'à épuisement des stocks!
Ne tarde toutefois pas trop à t'y rendre, puisque les friandises seront offertes jusqu'à épuisement des stocks. Tu ne peux pas participer à l'activation? Les nouveaux moules au beurre d'arachides REESE'S avec BISCUITS ET CRÈME HERSHEY'S sont aussi offerts chez les principaux détaillants partout au Canada.
Gracieuseté de REESE'S
L'événement « Remplis ton REESE'S »
Prix : Gratuit
Adresse : Centre Eaton - 705, rue Sainte-Catherine O, Montréal, QC
Quand : le samedi 28 novembre, de 11 h à 19 h, et le dimanche 29 novembre 2026, de 11 h à 18 h.
Pourquoi tu dois y aller : pour créer un moule REESE'S à ton image, goûter aux nouveaux moules au beurre d'arachides REESE'S avec BISCUITS ET CRÈME HERSHEY'S et vivre une expérience unique, née de la collaboration entre les marques REESE'S et HERSHEY'S, à partager entre ami.e.s ou en famille.