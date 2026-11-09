Des artistes québécois créent des œuvres inspirées des Canadiens lors des matchs du samedi au Centre Bell
Un samedi soir au Centre Bell est déjà une expérience inoubliable, mais ce souvenir la rend encore plus exceptionnelle.
La « Série Artistes », présentée par Loto-Québec, est de retour. Cet événement t'offre la chance de voir d'incroyables artistes locaux.ales créer des œuvres d'art uniques inspirées du match de la soirée, et même de remporter l'une de ces créations.
Cette série populaire de Loto-Québec est une expression unique de l'amour de Montréal pour le hockey, l'art et la culture québécoise. Elle offre aux artistes locaux.ales une tribune leur permettant d'être reconnu.e.s pour leur travail et de partager leurs talents avec les fans dévoué.e.s des Canadiens.
Tout cela se déroule au M2 Marché Montréal Loto-Québec lors de certains matchs à domicile, où tu pourras également découvrir toutes les œuvres déjà réalisées. À ce moment même, des œuvres de Loogart (6 octobre contre les Hurricanes de la Caroline), de Mathieu Dionne (10 octobre contre les Red Wings de Détroit), de La Charbonne (17 octobre contre les Sabres de Buffalo) et d'Astro (31 octobre contre les Penguins de Pittsburgh) sont déjà exposées.
À venir, tu pourras découvrir les œuvres de Ben Tardif (14 novembre contre l'Avalanche du Colorado), de Stack Moolah (21 novembre contre les Flyers de Philadelphie), de Dave Murray (le 26 décembre contre les Maple Leafs de Toronto), de Bryan Beyung (le 9 janvier contre les Penguins de Pittsburgh) et de Rouks (le 23 janvier contre les Flames de Calgary). D'autres artistes seront annoncé.e.s pour les matchs du 20 février, du 6 mars et du 27 mars.
À la fin de la saison, les œuvres d'art seront offertes à des fans chanceux.euses. Si tu souhaites tenter ta chance pour remporter une pièce unique de la culture québécoise (et peut-être le souvenir des Canadiens le plus cool qui soit), remplis le formulaire de participation ici.