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Tu peux profiter de lunchs musicaux et de soirées festives sur l’Esplanade PVM cet été

Musique, cocktails et soleil : une programmation gratuite t’attend SOUS L’ANNEAU.

Centre-ville de Montréal lors d’un événement estival. Droite: Foule lors d’un événement extérieur à Montréal.

Le centre-ville de Montréal en pleine effervescence estivale. Droite: Une foule profite de l’ambiance festive montréalaise.

Giancarlo Rossi | Courtoisie
Rédactrice pigiste, Studio

L'été est presque arrivé et tu brûles d'impatience de profiter pleinement de la saison douce? Avec les midis et les soirées SOUS L’ANNEAU, tu peux savourer pleinement l'ambiance estivale et apprécier des moments de légèreté bien mérités.

La série d'événements est de retour pour une deuxième année et fait vibrer le cœur du centre-ville avec des pauses lunch musicales et des soirées après-bureau effervescentes.

Tous les mardis et mercredis, de 12 h à 13 h, tu peux déguster ton repas du midi tout en écoutant des performances incroyables d'artistes locaux.ales et de DJs comme Gwinestefani et Fernie. Ces interludes mélodieux transforment ta routine en expérience inouïe.

SOUS L’ANNEAU te propose également un moment vibrant pour décompresser après le travail autour d’un verre tous les mercredis soir, de 17 h à 22 h, en commençant par la grande soirée d'ouverture avec PLAYBLACK, le 10 juin.

Que ce soit pour rencontrer tes ami.e.s pour une soirée au centre-ville ou connecter avec tes collègues après une journée chargée, SOUS L'ANNEAU te plonge au cœur de l'action.

Cette série est possible grâce à une collaboration entre Aire commune et Place Ville Marie et se démarque déjà comme un des rassemblements estivaux incontournables à Montréal.

Pour connaître la programmation complète, garde un œil sur la page Instagram @souslanneau où elle sera dévoilée chaque mois.

Du 9 juin au 2 septembre, rendez-vous SOUS L'ANNEAU pour un été plein de bonnes surprises.

Les midis et soirées SOUS L'ANNEAU sur l'Esplanade PVM

Prix : Gratuit

Quand : Tous les mardis et mercredis de 12 h à 13 h et tous les mercredis de 17 h à 22 h, du 9 juin au 2 septembre (relâche les 24 juin et 1er juillet).

Adresse : Esplanade PVM - 1, Place Ville Marie, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour profiter d'une programmation festive et d'une ambiance dynamique sous l'Anneau iconique en plein cœur du centre-ville de Montréal, facilement accessible en transport collectif.

Site Internet de Place Ville Marie

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