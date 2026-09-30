Nova Bus recrute des assembleurs et des superviseurs de production à son usine de Saint-Eustache
Salaire concurrentiel + équipe soudée = une carrière sans compromis.
Quand tu passes la majeure partie de tes journées au travail, choisir un emploi qui correspond à tes valeurs, à tes ambitions et à tes besoins est essentiel. Si tu cherches une carrière aussi stimulante que valorisante, Nova Bus pourrait bien être l’occasion que tu attendais.
Cette entreprise d’ici développe des solutions de transport collectif durables en produisant des autobus à faibles émissions et des systèmes intégrés de transport intelligents. Son travail contribue ainsi à améliorer les réseaux de transport collectif partout en Amérique du Nord.
Et en tant qu’employeur, Nova Bus mise aussi sur le talent et l’expertise d’ici. Si tu a envie de contribuer à l’évolution des infrastructures de transport au Québec et ailleurs en Amérique du Nord, l’entreprise offre des possibilités de carrière dans un environnement dynamique et engagé.
Que tu poses ta candidature comme assembleur.euse ou superviseur.e de production, tu bénéficieras d’une formation complète, d’un accompagnement personnalisé et du soutien d’une équipe qui travaille ensemble pour te permettre de développer de nouvelles compétences.
« Ce que j’aime chez Nova Bus c’est que lorsque tu arrives, tu es bien accueilli, tu es pris en charge et t’apprends beaucoup de choses rapidement », explique Pascal Thibault, formateur de soir. « Ton quotidien et tes tâches sont souvent très différents. Ça fait que tu développes beaucoup de compétences à l'interne. En 5 ans, je n’ai jamais trouvé ça monotone. »
Un autobus 100 % électrique Nova Bus sur la route.Gracieuseté de Nova Bus
L’expertise des formateur.trice.s repose notamment sur leur expérience concrète de la chaîne de production. Plusieurs ont commencé à la fabrication d’autobus comme assembleur.euse.s, tandis que d’autres ont développé leur expertise en coordonnant les opérations, en encadrant les équipes ou en participant à l’amélioration des processus de fabrication comme superviseur.e.s de production.
« Comme formateur, on participe vraiment au parcours d’accueil et d’accompagnement des nouveaux employé.e.s », partage Patrice Banville, formateur de soir. « Le but c’est que ces personnes deviennent rapidement autonomes. Personnellement, j’ai toujours trouvé que c’était un des atouts chez Nova Bus en plus du salaire et des avantages sociaux. »
Pascal Thibault (à gauche) et Patrice Banville (à droite) sont formateurs de soir chez Nova Bus. Gracieuseté de Nova Bus
Chez Nova Bus, ton emploi peut donc être bien plus qu’un simple gagne-pain : c’est une occasion de développer ton expertise, de faire évoluer ta carrière et de contribuer concrètement à la mobilité de demain. Si tu es prêt.e à relever de nouveaux défis au sein d’une équipe qui mise sur le développement de ses talents, une foule de possibilités t’attendent chez Nova Bus.