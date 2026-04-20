5 offres qui te feront économiser 400 $ ou plus pour le 25ème anniversaire de Best Buy au pays
En plus, cours la chance de gagner une carte-cadeau Best Buy de 2 500 $.
La technologie a beaucoup évolué au cours des 25 dernières années, et Best Buy a été présent pour chaque avancée. Cette année, le détaillant d'électronique et d'électroménagers célèbre son quart de siècle d'existence avec des offres exceptionnelles.
Jusqu'au 30 avril 2026, tu peux profiter de rabais exceptionnels dans le cadre du solde 25ème anniversaire de Best Buy sur les ordinateurs portables, les téléviseurs, les trottinettes électriques, les montres intelligentes, les aspirateurs robots et bien plus.
Best Buy t'offre également la possibilité de remporter 2 500 $ en cartes-cadeaux chaque mois via les réseaux sociaux. Il suffit de les suivre sur Instagram et Facebook et de surveiller leurs publications le 20 avril pour ta prochaine chance de participer au concours du 25ème anniversaire.
Pour démarrer l'événement, voici cinq offres exceptionnelles qui te permettent d'économiser au moins 400 $.
Aspirateur robot à vadrouille à vidange automatique X40 Ultra de Dreame
Aspirateur robot Dreame avec station de rechargeCourtoisie de Best Buy
Prix : 699,99 $ (économise 1 300 $)
Détails : En 2026, dis adieu aux sols sales grâce à ce robot aspirateur et laveur qui ramasse facilement les poils d'animaux, la saleté autour des meubles et dans les coins avec sa brosse SideReach. Il offre une puissance d'aspiration de 12 000 Pa et dispose d'une fonction pour relever sa vadrouille afin de garder tes tapis au sec et tes planchers durs impeccables.
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Best Buy
Portable à écran tactile 2-en-1 Yoga 7 Copilot+
Lenovo Yoga 7 Copilot+ Courtoisie de Best Buy
Prix : 1 100,59 $ (économise 400 $, ainsi qu'une réduction additionnelle de 50 $ avec ton compte mon Best Buy)
Détails : Polyvalent et performant, cet ordinateur portable à écran tactile est équipé d'un processeur Intel Core Ultra 5 226V et de 16 Go de mémoire vive, ce qui lui permet de venir à bout des tâches les plus exigeantes sans peine. Il peut également servir de tablette et est doté d'un disque SSD de 512 Go offrant un espace de stockage local généreux et pratique.
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Téléviseur intelligent Tizen The Frame de Samsung
Samsung The Frame Tizen Smart TVCourtoisie de Best Buy
Prix : 1 316,74 $ (économise 400 $)
Détails : Lorsque tu n'es pas en train de regarder tes programmes préférés sur cet écran 4K d'une netteté exceptionnelle, ce téléviseur emblématique se transforme en une œuvre d'art qui s'intègre parfaitement à ton décor. Utilise le mode d'art pour mettre en valeur tes peintures favorites et tes photos personnelles; grâce à sa finition mate et à la qualité d'image artistique, tout y paraîtra magnifique.
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Montre intelligente fēnix 7X Pro de Garmin
Garmin fēnix 7X Pro Courtoisie de Best Buy
Prix : 700,94 $ (économise 650 $)
Détails : Pour les amateur.trice.s d'entraînement physique, il n'y a pas mieux qu'un Garmin. À l'occasion du solde 25ème anniversaire de Best Buy, ce modèle est proposé à presque moitié prix! Avec son GPS, son moniteur de fréquence cardiaque, son système de recharge solaire et son écran rétroéclairé de 51 mm, il dispose de toutes les fonctionnalités dont tu as besoin pour te dépasser et suivre ton progrès.
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Trottinette électrique F3 Pro de Segway
Trottinette électrique SegwayCourtoisie de Best Buy
Prix : 699,99 $ (économise 500 $)
Détails : Le printemps est le moment idéal pour faire une bonne affaire sur une trottinette électrique, et celle-ci, signée Segway, te permettra de filer à toute allure d'un bout à l'autre de la ville. Les clignotants, les feux de freinage et le contrôle de traction garantissent ta sécurité, tandis que la vitesse maximale de 32 km/h et le puissant moteur de 1 200 W te permettent de parcourir de longues distances.
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Best Buy
Ceci n'est qu'un avant-goût du solde 25ème anniversaire de Best Buy, qui se déroule jusqu'au 30 avril 2026. Consulte leur site Internet pour découvrir d'autres offres, et n'oublie pas de créer un compte « mon Best Buy » gratuit pour bénéficier d'un accès exclusif aux promotions et aux produits.