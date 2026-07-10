Poppers sensibilise à des retours sécuritaires grâce à son initiative de taxis
Profite de tes soirées d'été l'esprit tranquille et fais la fête de façon responsable.
Passer la journée avec tes personnes préférées, profiter du soleil et te rafraîchir avec un Poppers bien froid : le bonheur est souvent fait de petites choses, surtout l'été.
Pour que tout le monde puisse profiter de la belle saison jusqu'à la dernière goutte, Poppers lance Le Party Responsable.
Jusqu'au 25 juillet prochain, la marque déploie des véhicules aux couleurs du Party Responsable à travers Montréal afin de promouvoir les retours sécuritaires.
Poppers a lancé son initiative Party Responsable.Poppers | Courtoisie
Repère les véhicules aux couleurs de Poppers qui font la promotion de l’initiative, partage une photo en identifiant Poppers et cours la chance de gagner des billets pour Igloofest 2027.
Poppers a lancé deux initiatives terrain pour promouvoir les retours sécuritaires. Tout au long du mois, des voitures aux couleurs de Party Responsable ont circulé afin de rappeler l’importance de rentrer à la maison en toute sécurité après une soirée. Les 28 juin et 1er juillet, la marque a également offert des trajets gratuits pour permettre aux festivaliers de profiter des célébrations l’esprit tranquille.
Alors, joins-toi au Party Responsable présenté par Poppers et célèbre l'été de façon responsable, avec des boissons rafraîchissantes qui goûtent les vacances.