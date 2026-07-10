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Poppers sensibilise à des retours sécuritaires grâce à son initiative de taxis

Profite de tes soirées d'été l'esprit tranquille et fais la fête de façon responsable.

Des canettes Poppers Hard Ice Zero Sucre sur une table. Droite: Deux ambassadeurs Poppers tiennent des pancartes « Retours gratuits ».

Les canettes Poppers Hard Ice Zero Sucre. Droite: Les ambassadeurs Poppers de l'initiative Party Responsable.

Poppers | Courtoisie
Rédactrice pigiste, Studio

Passer la journée avec tes personnes préférées, profiter du soleil et te rafraîchir avec un Poppers bien froid : le bonheur est souvent fait de petites choses, surtout l'été.

Pour que tout le monde puisse profiter de la belle saison jusqu'à la dernière goutte, Poppers lance Le Party Responsable.

Jusqu'au 25 juillet prochain, la marque déploie des véhicules aux couleurs du Party Responsable à travers Montréal afin de promouvoir les retours sécuritaires.

Visuel promotionnel de l'initiative Party Responsable de Poppers mettant en avant des trajets gratuits \u00e0 Montr\u00e9al. Poppers a lancé son initiative Party Responsable.Poppers | Courtoisie

Repère les véhicules aux couleurs de Poppers qui font la promotion de l’initiative, partage une photo en identifiant Poppers et cours la chance de gagner des billets pour Igloofest 2027.

Poppers a lancé deux initiatives terrain pour promouvoir les retours sécuritaires. Tout au long du mois, des voitures aux couleurs de Party Responsable ont circulé afin de rappeler l’importance de rentrer à la maison en toute sécurité après une soirée. Les 28 juin et 1er juillet, la marque a également offert des trajets gratuits pour permettre aux festivaliers de profiter des célébrations l’esprit tranquille.

Alors, joins-toi au Party Responsable présenté par Poppers et célèbre l'été de façon responsable, avec des boissons rafraîchissantes qui goûtent les vacances.

Les trajets gratuits sont offerts dans une zone de desserte limitée, selon les disponibilités et pendant les heures prévues pour l'activation. L'offre est accordée selon le principe du premier arrivé, premier servi et demeure sujette à la disponibilité des véhicules. L'offre est réservée aux personnes âgées de 18 ans et plus. Poppers se réserve le droit de modifier, limiter ou mettre fin à l'offre en tout temps sans préavis. Veuillez consommer de façon responsable et toujours boire avec modération.

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