Jusqu'à 4 760 $ en prestations attendent certaines personnes du Québec cette semaine
Un coup de pouce pour arrondir les fins de mois!💰
Revenu Québec, l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Retraite Québec offrent plusieurs prestations et crédits d’impôt pour les personnes de 60 ans et dont les versements sont dus cette semaine. Ces programmes s’adressent aussi à celles et ceux qui ont atteint l’âge d’or et cherchent à alléger un peu la pression sur leur portefeuille.
Ces prestations gouvernementales sont versées directement dans ton compte bancaire par dépôt direct, mais elles ne sont pas automatiques. Avant d’y avoir droit, tu dois vérifier si ta situation personnelle ou familiale correspond aux critères d’admissibilité, puis soumettre une demande au besoin.
Voici trois programmes de Revenu Québec et de l’ARC qui pourraient réduire tes dépenses et t’aider à bien commencer la nouvelle année. Tu peux aussi vérifier ton admissibilité dès maintenant dans Mon dossier de l’ARC ou Mon dossier de Revenu Québec.
À noter qu'il existe d'autres prestations et crédits d'impôt pour les personnes âgées de 60 à 64 ans. Elles ne font pas partie de la liste, sauf l'Allocation, qui sert d'exemple de montants supplémentaires dédiés aux personnes d'âge mûr.
Supplément de revenu garanti
Le Supplément de revenu garanti (SRG) est une aide financière mensuelle, non imposable, offerte aux personnes de 65 ans et plus qui ont un revenu modeste et qui reçoivent déjà la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). En gros, c’est un coup de pouce qui peut vraiment alléger ton budget chaque mois.
Pour y avoir droit, il faut :
- Avoir 65 ans ou plus;
- Vivre au Canada;
- Avoir un revenu annuel en dessous des seuils fixés, qui varient selon la situation familiale.
Les montants du SRG sont ajustés tous les trois mois pour suivre l’évolution du coût de la vie. Pour la période d’octobre à décembre 2025, le gouvernement du Canada a appliqué une augmentation de 0,7 % aux prestations.
Montants maximums (d’octobre à décembre 2025) :
Entre 665,41 $ et 1 105,43 $ par mois, selon ta situation (personne seule, en couple, et selon si ton ou ta conjoint.e reçoit la SV ou non).
Prochaine date de versement : 29 octobre
Pour plus d'informations sur le Supplément de revenu garanti
Pension de la Sécurité de la vieillesse
La pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) est un revenu mensuel offert aux personnes de 65 ans et plus qui répondent aux critères de résidence au Canada, peu importe leur parcours professionnel. Contrairement au RRQ, tu n’as pas besoin d’avoir travaillé ni cotisé pour y avoir droit.
Critères d’admissibilité
Tu dois avoir au moins 65 ans et avoir vécu au Canada pendant au moins 10 ans après tes 18 ans. Pour recevoir le montant complet, il faut habituellement avoir résidé au pays pendant 40 ans.
La pension est ajustée quatre fois par année, en janvier, avril, juillet et octobre, pour suivre le coût de la vie. L’indexation d’octobre 2025 reflète l’inflation des six derniers mois.
Montants maximums (d’octobre à décembre 2025) :
- 65 à 74 ans : jusqu’à 734,95 $ par mois si ton revenu annuel de 2024 est inférieur à 148 451 $
- 75 ans et plus : jusqu’à 814,10 $ par mois si ton revenu annuel de 2024 est sous les 154 196 $
Bon à savoir : Si ton revenu dépasse ces montants, ta pension sera réduite ou annulée. Les personnes admissibles commencent généralement à recevoir leurs paiements le mois suivant leur 65e anniversaire, sous forme de versements mensuels.
Dans la plupart des cas, Service Canada t’inscrit automatiquement à la SV si tu es admissible. Tu recevras une lettre de confirmation le mois suivant ton 64e anniversaire.
Date du prochain versement : 29 octobre
Pour plus d'informations au sujet de la pension de la Sécurité de la vieillesse
Allocation
L’Allocation liée au Supplément de revenu garanti (SRG) ne s’adresse pas à toutes les personnes âgées, mais elle mérite qu’on en parle. C’est un montant non imposable versé chaque mois aux personnes de 60 à 64 ans qui vivent au Canada et dont le ou la conjoint.e reçoit la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et le SRG.
Qui peut y avoir droit?
Ce programme s’adresse aux personnes qui approchent de la retraite, mais qui ne sont pas encore admissibles à la pension de la SV.
Pour en profiter, il faut présenter une demande entre six et onze mois avant ton 60e anniversaire. Si tu as déjà entre 60 et 64 ans et que tu n’as pas encore fait ta demande, tu peux encore le faire — tu pourrais même recevoir des paiements rétroactifs allant jusqu’à 11 mois.
Critères d’admissibilité :
- Avoir entre 60 et 64 ans
- Résider au Canada et avoir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente
- Avoir vécu au moins 10 ans au pays depuis l’âge de 18 ans
- Avoir un ou une conjoint.e qui reçoit la pension de la SV et qui est admissible au SRG
- Avoir un revenu annuel combiné inférieur à 41 472 $
Situation particulière :
Si ton ou ta partenaire décède pendant que tu reçois déjà cette aide, ton allocation est automatiquement convertie en Allocation au survivant, sans que tu aies à présenter une nouvelle demande.
Le montant a été augmenté de 0,7 % pour la période d’octobre à décembre 2025. L’Allocation peut atteindre jusqu’à 1 405,50 $ par mois, selon ton revenu et ta situation.
Prochaine date de versement : 29 octobre
Régime de rentes du Québec
Au Québec, toute personne qui travaille ou qui a déjà travaillé cotise automatiquement au Régime de rentes du Québec (RRQ), un programme public obligatoire. Ce régime te permet d’avoir un revenu mensuel supplémentaire à la retraite, en plus d’offrir une protection en cas d’invalidité ou de décès.
Pour y être admissible, tu dois avoir cotisé au moins une année et gagné plus de 3 500 $ de revenu de travail pendant cette période.
Tu peux demander ta rente dès l’âge de 60 ans, mais elle sera réduite. À 65 ans, tu as droit au plein montant. Et si tu attends jusqu’à 70 ans avant d’en faire la demande, ta rente sera bonifiée.
Si tu continues de travailler après 65 ans, tu peux choisir d’arrêter de cotiser au RRQ. Ton employeur cessera alors aussi de contribuer.
Montants maximums en 2025 :
- À 60 ans : jusqu’à 917,12 $ par mois
- À 65 ans : jusqu’à 1 433 $ par mois
- À 72 ans : jusqu’à 2 275,60 $ par mois si tu repousses ta rente au maximum
Prochaine date de versement : 31 octobre
