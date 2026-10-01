Voici 5 recettes originales aux arachides qui rehausseront tes réceptions d'automne
Les arachides sont sur le point de devenir incontournables dans ton garde-manger.
Entre les boissons saisonnières à la citrouille, les festins de dinde et même les soirées où les enfants costumés récoltent des montagnes de friandises, l'automne est synonyme de plaisirs gourmands.
Pour un repas avec tes personnes préférées ou simplement pour ajouter une touche de nouveauté à tes lunchs, il suffit parfois d'un simple ingrédient inattendu pour rehausser ton menu : les arachides.
Que tu les préfères croquantes ou onctueuses, les arachides et le beurre d'arachide sont des incontournables du garde-manger. En collation, dans les entrées, les hors-d'œuvre ou les desserts, ces aliments à la fois économiques et savoureux constituent une façon simple d'ajouter une valeur nutritive intéressante à tes recettes.
Ose des associations inédites avec ton beurre d’arachide ! Pour t'aider à réinventer tes repas d'automne avec cet ingrédient surprenant, le Bureau canadien de l'arachide propose une foule de recettes originales et gourmandes.
Feuilletés de fromage et arachides
Des feuilletés au fromage et aux arachides.Bureau canadien de l'arachide | Courtoisie
Ces feuilletés combinent pâte feuilletée, cheddar vieilli, arachides et une touche de poivre de Cayenne. Faciles à partager, ils sont tout indiqués pour lancer la soirée.
Petits gâteaux double chocolat et beurre d'arachide
Des cupcakes au chocolat et au beurre d’arachide.Bureau canadien de l'arachide | Courtoisie
Ces petits gâteaux au chocolat cachent un moule au beurre d'arachide et sont nappés d'un glaçage au chocolat et au beurre d'arachide. De quoi satisfaire pleinement ta dent sucrée.
Bruschetta aux figues, poires et arachides
Des bruschettas aux figues, poires et arachides.Bureau canadien de l'arachide | Courtoisie
Garnies de fromage de chèvre, ces bruschettas marient une compote de poires et de figues avec du gingembre, des oignons verts et des arachides croquantes. En plus, une partie de la préparation peut être faite à l'avance.
Bouchées de crevettes sautées sur croustilles tortilla
Des bouchées aux crevettes et aux arachides.Bureau canadien de l'arachide | Courtoisie
Ces croustilles tortilla sont garnies de crevettes, de mangue et d'une sauce au beurre d'arachide relevée de lime, de gingembre et de sauce piquante. Leur format individuel les rend particulièrement pratiques pour recevoir.
Bouchées de bretzels Funfetti au beurre d'arachide et au chocolat
Des bouchées de bretzels au beurre d’arachide.Bureau canadien de l'arachide | Courtoisie
Ces bouchées réunissent bretzels, beurre d'arachide et chocolat, puis se personnalisent avec des confettis en bonbon, des arachides hachées ou des morceaux de caramel. Elles ne demandent que dix minutes de préparation.
En plus d'être polyvalentes, les arachides ne sont pas des noix, mais bien des légumineuses. Elles constituent une bonne source de fibres et contiennent plus de protéines que n'importe quelle noix.
Tu peux trouver plusieurs autres recettes sur le site Internet du Bureau canadien de l'arachide. De quoi ajouter une bonne dose de saveur à ton automne, une bouchée à la fois!