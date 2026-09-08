Les gyms classiques ne te disent rien? Voici 7 façons de rester actif à ton propre rythme
Tu pourrais être surpris.e par tout ce que ton YMCA local propose.
Que tu t'entraînes pour battre un record sportif personnel ou simplement pour avoir l'énergie qui te permet de profiter pleinement de tes activités quotidiennes, la raison la plus importante de bouger reste la même : l'activité physique fait partie d'une hygiène de vie saine.
Ceci dit, lorsqu'il est question de s'entraîner, chaque personne a des préférences uniques et les gyms traditionnels ne sont pas toujours adaptés à tous les styles.
Au lieu de t'obliger à bâtir ton programme en fonction d'une idée préétablie de l'entraînement, les YMCA du Québec proposent une formule qui s'adapte à tes besoins et t'offre la flexibilité d'explorer toutes sortes de façons de bouger.
Voici sept raisons qui font de ton YMCA local l'endroit parfait pour t'entraîner.
Tu n'as pas à tout découvrir par toi-même
Deux membres s’entraînent dans l’espace cardio d’un YMCA.
Les YMCA du Québec | Courtoisie
Lorsque tu t'abonnes au YMCA, tu n'es pas laissé.e à toi-même pour explorer tout ce que ton Y local te propose.
Lors de ton adhésion, tu as droit à une visite du centre adaptée à tes besoins. Peu importe la formule d'abonnement choisie, tu peux aussi profiter d'une séance d'orientation avec un.e instructeur.rice certifié.e. Tu auras ainsi une meilleure idée des options disponibles et de celles qui correspondent le mieux à tes objectifs.
Tu peux demander de l'aide quand tu en as besoin
Un entraîneur du YMCA avec un membre dans l’espace de musculation.
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Des entraîneur.euse.s sont présent.e.s en tout temps dans les salles de conditionnement pour répondre à tes questions, te donner des conseils et t'aider à progresser.
Tu n'auras donc pas l'impression d'être laissé.e à toi-même, tout en conservant le niveau d'autonomie avec lequel tu es le plus à l'aise.
Tu peux choisir des cours adaptés à ton niveau d'expérience
Des membres jouent au pickleball dans le gymnase.
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Puisque les cours sont classés par intensité et non par niveau, la majorité des programmes restent accessibles à tous.tes et tu peux expérimenter diverses activités à ton rythme.
En tout, plus de 50 cours de groupe sont offerts à travers les centres YMCA, dont du yoga, des séances HIIT et même de la capoeira. Ce type de variété ajoute une touche de nouveauté à ta routine d'entraînement pour qu'elle ne soit jamais monotone.
Tu peux intégrer la piscine à ta routine
Les membres peuvent profiter de la piscine du YMCA.
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Peu importe la saison, tu peux profiter d'une baignade avant, après ou pendant ton entraînement dans tous les YMCA du Québec. La plupart de leurs piscines ont des dimensions semi-olympiques et comportent entre trois et cinq couloirs de nage.
Tu peux nager à ton rythme et te détendre durant les périodes de nage et de bain libre, ou encore suivre un cours d'aquaforme en groupe. Des cours de natation sont également offerts selon ton âge et ton niveau d'habileté.
Tu peux t'éloigner du bruit et faire de l'exercice sans être à l'étroit
Un membre utilise des poids libres au YMCA.
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Les appareils dans les salles de conditionnement sont disposés de façon à respecter l'espace personnel de chacun.e. Tu peux donc t'entraîner sans avoir à craindre que d'autres membres entrent constamment dans ta bulle.
Des espaces d'étirements calmes et discrets sont aussi disponibles pour te permettre de souffler et de récupérer tranquillement après ta séance.
Tu peux te sentir comme bien plus qu'un.e simple adhérent.e
Le YMCA offre des installations et des activités qui facilitent la pratique d’activité physique.
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Ton Y local est bien plus qu'un endroit où t'entraîner : c'est avant tout une communauté accueillante où les membres, les équipes et les personnes de tous horizons peuvent se côtoyer, bouger et progresser ensemble.
Dans cette optique, le personnel adopte une approche plus personnelle et humaine avec les membres.
Ne sois pas surpris.e si les entraîneur.euse.s connaissent ton nom et ta routine après seulement quelques semaines. Le but est de créer un espace où chacun.e peut se sentir à l'aise dans une atmosphère inclusive et évoluer à son propre rythme.
Ton adhésion permet de rendre les activités plus accessibles pour ta communauté
Deux membres utilisent des vélos stationnaires.
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En plus de proposer des installations récréatives et diverses activités sportives partout au Québec, les YMCA desservent aussi les communautés de la province grâce à de nombreux programmes sociaux.
En t'abonnant à leur réseau, tu peux soutenir ta communauté et contribuer à des initiatives comme des programmes jeunesse, de l'aide financière et du perfectionnement professionnel.
En combinant des installations complètes, une grande variété d'activités et une approche humaine, ton YMCA local te permet de trouver la façon de bouger qui te convient. Tu peux progresser à ton propre rythme tout en ayant la possibilité de repousser tes limites et de relever de nouveaux défis.
De plus, pour un temps limité, tu peux recevoir jusqu'à 100 $ de rabais sur un abonnement annuel. Abonne-toi directement en ligne ou visite un Y près de chez toi pour tenter l'expérience.
Pour en savoir plus au sujet des activités offertes, rends-toi sur le site Internet des YMCA du Québec ou abonne-toi à leur page Instagram.