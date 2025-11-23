Cette petite ville en Ontario parait dans près de 30 films de Noël et ça vaut le road trip
Son marché de Noël est tout simplement magique!
C’est officiellement le moment le plus féérique de l’année! Noël approche à grands pas et si tu as envie d'un voyage d'un week-end qui te plonge dans l’ambiance des Fêtes, tu peux faire un road trip à partir du Québec vers une petite ville qui a, très littéralement, tout d’un décor de cinéma. Imagine un lac qui scintille, des lumières qui brillent partout et une vibe festive qui te donne l’impression de marcher dans un film de Noël de Hallmark.
Direction North Bay, un village du nord-est de l’Ontario qui se trouve à environ cinq heures de route du Québec. L’endroit est tellement magique qu’il a servi de décor à près de 30 films de Noël!
À partir du 8 novembre, North Bay se transforme complètement pour accueillir le North Bay Winter Market Experience, un événement des Fêtes qui s’étend sur plusieurs dates réparties sur quatre fins de semaine.
Sur place, tu pourras découvrir un marché festif, des projections de films, des ateliers créatifs, un photobooth de Noël et bien plus. Tu peux aussi siroter un drink au bar de Noël, faire un tour des vitrines décorées, embarquer dans un mini-train illuminé, écouter de la musique en live et admirer les illuminations qui donnent envie d’y rester jusqu’au 25 décembre.
Pour pousser encore plus loin ton immersion, opte pour le Christmas Movie Tour, un parcours de 30 minutes et 2,2 km qui te transporte parmi les dix lieux de tournage de films des Fêtes les plus iconiques.Tu vas passer devant des boutiques chaleureuses, des rues historiques et des endroits que tu as peut-être déjà vus dans des films comme Christmas Inheritance ou Christmas In Angel Falls.
Le 28 novembre, le centre-ville s’anime avec le Downtown Christmas Walk, une soirée où chants de Noël, illumination de l’arbre, guimauves grillées et autres activités te mettent dans l’ambiance.
Bref, si tu cherches une destination où vivre la magie d’un film de Noël, North Bay mérite clairement une place sur ta bucket list des Fêtes.
Le North Bay Winter Market
Prix : Entrée gratuite
Quand : Lors de certaines dates, les fins de semaine du 8 au 28 novembre 2025
Adresse : 100, Ferguson St., North Bay, ON