Les « café parties » sont partout à Montréal : voici comment organiser la tienne
Pas besoin d'être barista pro.
Partout à Montréal, un nouveau genre de rassemblement festif est de plus en plus populaire. C'est sûr, les sorties au bar auront toujours leur place, mais un peu de variété, ça fait du bien.
À la recherche d'une ambiance plus détendue, beaucoup de gens délaissent les boîtes de nuit bondées au profit des « café parties » à la maison pour passer un bon moment entre ami.e.s.
Qu'est-ce qu'une soirée café? C'est exactement ce que le nom indique. Tu invites un groupe d'ami.e.s et laisses libre cours à ta créativité pour préparer toutes sortes de délicieuses boissons caféinées.
L'objectif est de créer une atmosphère chaleureuse et exclusive, comme si t'avais ton propre café privé en ville.
Et, grâce aux crèmes à café et aux produits Earth's Own Barista, c'est encore plus facile pour tout le monde de créer des boissons dignes des meilleurs cafés du quartier.
Cette tendance de « café party » à la maison fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux, où de nombreux créateur.trice.s de contenu québécois.es partagent leurs idées de déco, de menus et bien plus encore.
Inspirée par le printemps, la « café party » organisée par Émilie Levesque (@emlevesque_) comprenait des fleurs, des décorations raffinées et un bar à café où elle a concocté pour ses invité.e.s des lattes au matcha et à la lavande ainsi que des mokas au chocolat blanc et à la rose.
La fête organisée par Alanis Desilets (@alanis.desilets) dans son café-jardin est également le summum de la saison, mettant à l'honneur des boissons classiques comme les lattés glacés et les cappuccinos tout aussi délicieux que les boissons plus élaborées.
Avec sa nouvelle machine à expresso, la mixologue et influenceuse Rose Simard (@rosesimard_) sert des cafés et des croissants à ses ami.e.s (et même des babycinos onctueux pour les enfants), démontrant à quel point une « café party » peut rassembler les gens.
Sabrina Bouchard (@sab.bouchard_) ajoute une touche créative à ses pauses café à la maison en installant une couverture de pique-nique en plein milieu de son salon. Avec un matcha latté pour elle et un café pour son copain, elle transforme un rituel quotidien en un moment qui sort de l'ordinaire.
Un moka au chocolat blanc et à la rose. À droite : Un latte au caramel salé.@emlevesque_ | Instagram, @alanis.desilets | Instagram
Si tu as envie d'organiser ta propre « café party » chez toi, rien de plus simple. Le secret réside dans le choix des bons ingrédients, surtout si tu veux proposer des boissons sans produits laitiers.
Earth's Own est le Barista no 1 au Québec. Que tu choisisses Barista Avoine Légère, Barista Avoine, Amande ou Soya, tu peux compter sur Earth's Own pour obtenir une texture parfaitement crémeuse et une micro-mousse impeccable.
Si tu cherches de l'inspiration pour les saveurs, jette un coup œil aux crèmes à café (disponibles en Caramel salé, Vanille française et Pâte à biscuits à la cannelle, ainsi qu'en version Originale)
Barista Avoine Légère. À droite : Les crèmes à café Earth’s Own.Earth's Own | Courtoisie
Selon ce que tu comptes servir, tu auras besoin de grains de café ou de café moulu, de poudre de matcha ou de différents thés. D'autres ajouts comme le miel, le sirop d'érable, la lavande, le chocolat et même le piment sont les bienvenus.
Peu importe que tu utilises des capsules de café, une machine à expresso sophistiquée ou une simple presse française, tu peux combiner ces ingrédients de mille et une façons imaginatives pour donner vie à ta « café party ».
Tant que tu passes un bon moment, en sirotant une délicieuse boisson avec tes proches, ta « café party » sera une réussite.
Alors, tu servirais quoi pour ta « café party » ?
Pour en savoir plus sur Earth's Own Barista et les crèmes à café, visite leur site Web ou abonne-toi à leurs pages Instagram et TikTok.