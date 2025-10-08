Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Tu t’appelles « Bouillon » ? Canton t'invite à savourer son bouillon gratuitement.

Une initiative savoureuse qui arrive à point pour la saison de la fondue.

Camion publicitaire de Canton stationné devant l’aréna Francis-Bouillon à Montréal, affichant le message « Si toi aussi ton nom c’est Bouillon, on t’paye le bouillon ».

Un camion publicitaire de Canton devant l’aréna Francis-Bouillon pour célébrer les “Bouillon” du Québec.

Canton | Courtoisie
Rédactrice pigiste, Studio

Si l'été rime avec salades fraîches, grillades et fruits de mer, l'automne est la saison des bonnes soupes, des ragoûts qui mijotent, de la fondue et des sauces goûteuses. Et le secret derrière chacun de ces plats réconfortants? Un bouillon bien savoureux.

Et si tu fais partie des milliers de personnes au Québec à porter le nom « Bouillon », Canton s'apprête à rendre ton automne encore plus douillet. L'entreprise offre un coupon gratuit échangeable contre un bouillon Canton pour souligner le fait que depuis ta naissance, tout le monde pense à de la fondue en voyant ton nom !

Tu peux réclamer ton bouillon directement sur leur site Web – mais fais vite, l'offre est en quantités limitées, valable pour une personne seulement et des conditions s’appliquent. Pas mal comme privilège, non?

Mais peu importe comment tu t'appelles, on va se le dire, les produits de Canton sont un essentiel dans n'importe quelle cuisine. Ses bouillons sont l'ingrédient spécial qui rehaussera tous tes plats mijotés. Et en plus de ses trois saveurs de bouillon, tu peux aussi choisir parmi leur sélection de sauces pour agrémenter tes assiettes et de soupes pour des repas gourmets sur le pouce. Tu peux aussi consulter les recettes sur leur site Web si tu es en manque d'inspiration.

Alors cet automne, seul, en couple ou en groupe, remet le plaisir douillet de la fondue au menu et surtout, aide Canton à retrouver tous les « Bouillon » du Québec en leur disant que du bouillon les attend !

Québec

