La jeune femme enlevée par ses parents biologiques à Sainte-Thérèse a été retrouvée
Le tout grâce à une information du public.
La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé que Cassandra Levasseur, la jeune femme de 18 ans enlevée à Sainte-Thérèse, sur la Rive-Nord de Montréal, par ses parents biologiques, a été retrouvée saine et sauve.
À lire également : La seule femme parmi les 25 criminels les plus recherchés au pays est Québécoise
Les parents de cette dernière seront rencontrés par les autorités afin d’en savoir davantage sur ce qui les a motivés à agir ainsi.
Rappelons que la femme de 18 ans avait été aperçue ce jeudi 23 avril vers 15 h 45 sur la rue Lecompte à être embarqué de force dans une voiture
La SQ avait des raisons de craindre pour la santé et la sécurité de Mme Levasseur en raison de sa possible vulnérabilité
C’est grâce à une information transmise par le public à la Sûreté du Québec qui a permis de retrouver la jeune femme.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.