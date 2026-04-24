La jeune femme enlevée par ses parents biologiques à Sainte-Thérèse a été retrouvée

Le tout grâce à une information du public.

Le moment de l’enlèvement de Cassandra Levasseur. Droite : Cassandra Levasseur.

Cassandra Levasseur, une femme « vulnérable » de 18 ans, a été enlevée par ses parents biologiques, à Sainte-Thérèse.

Sûreté du Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé que Cassandra Levasseur, la jeune femme de 18 ans enlevée à Sainte-Thérèse, sur la Rive-Nord de Montréal, par ses parents biologiques, a été retrouvée saine et sauve.

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Les parents de cette dernière seront rencontrés par les autorités afin d’en savoir davantage sur ce qui les a motivés à agir ainsi.

Rappelons que la femme de 18 ans avait été aperçue ce jeudi 23 avril vers 15 h 45 sur la rue Lecompte à être embarqué de force dans une voiture

La SQ avait des raisons de craindre pour la santé et la sécurité de Mme Levasseur en raison de sa possible vulnérabilité

C’est grâce à une information transmise par le public à la Sûreté du Québec qui a permis de retrouver la jeune femme.

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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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