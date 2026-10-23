Tu peux savourer tes fruits et légumes d'été préférés même après la fin de la saison et voici comment
L'arrivée du temps froid signifie malheureusement qu'il faut dire au revoir à l'un des petits plaisirs de l'été : les marchés fermiers qui regorgent de produits frais cultivés localement.
Mais ce n'est pas parce que les terrasses sont fermées et que tu ressors tes bottes que tu dois renoncer à tes fruits et légumes d'été préférés, comme les tomates mûries sur pied, les fraises juteuses et la laitue croquante.
Tu connais sans doute la marque le Choix du Président. Mais sais-tu qu'elle collabore avec des producteurs en serre pour t'offrir les saveurs de l'été, à l'épicerie, et ce, toute l'année?
Et visiblement, l'idée plaît! Selon Mintel, 77 % des consommateurs canadiens estiment que la culture de fruits et légumes dans des serres à climat contrôlé au Canada est une bonne idée (source : Mintel Reports Canada, Fruits and Vegetables, 2026).
Les tomates cerises sur pied Mixiany de PCCourtoisie le Choix du Président
À l'abri des intempéries, dans des conditions d'éclairage, d'arrosage et de température parfaitement optimisées, les tomates cerises sur pied Mixiany, cultivées en serre, de PC sont produites selon une technique de mûrissement sur pied qui permet à la plante de nourrir pleinement les tomates avant leur récolte. Elles se caractérisent ainsi par un arôme rehaussé, une saveur riche et un goût souvent plus sucré.
Que tu les ajoutes à une salade, que tu les fasses rôtir ou que tu les dégustes simplement une à une, elles t'offrent une petite bouchée d'été croquante toute l'année, grâce aux conditions de culture quasi parfaites des serres.
Des fraises de serre PC cultivées au CanadaCourtoisie le Choix du Président
Il en va de même pour les fraises de serre PC (cultivées au Canada, notamment à Leamington, en Ontario, surnommée « la capitale nord-américaine des serres ») qui donnent des fruits sucrés et juteux, bien au-delà de leur saison de récolte habituelle, ce qui te permet de continuer à les savourer sur tes pains dorés, pendant que tu regardes la neige tomber par la fenêtre. Belle façon de prolonger l'été, non?
Des laitues croquantes, même en hiverCourtoisie le Choix du Président
Il y a aussi plusieurs variétés de laitues, croquantes et feuillues, tout comme celles que l'on trouve au marché fermier en plein mois de juillet. Et comme le trio de laitues fraîches est vendu racines intactes, cela permet d'optimiser leur saveur, de préserver leur fraîcheur et de prolonger leur durée de conservation.
Si tout cela est possible, c'est parce que l'on peut compter sur le savoir-faire et les innovations agricoles modernes partout en Amérique du Nord. Grâce à la culture en serre tout au long de l'année, le Choix du Président et ses partenaires agricoles peuvent donc offrir des fruits et légumes frais et de qualité, même quand les températures chutent.
Des tomates mûries sur pied, toute l’annéeCourtoisie le Choix du Président
En plus, ça te permet de continuer à encourager les producteurs d'ici même lorsque la saison des récoltes traditionnelles tire à sa fin et que les marchés ralentissent leurs activités.
Alors, la prochaine fois que tu seras bien emmitouflé et que tu auras envie de retrouver un petit goût d'été, tu n'as pas besoin de chercher bien loin grâce aux produits PC cultivés en serre.