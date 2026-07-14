Disneyland Paris recrute des talents à Montréal pour la 1re fois et ALLO la job de rêve
Il y a plusieurs rôles pour « Le Roi Lion » et «Alice et la Reine de Cœur ». 🎤🦁🏰
On a presque tous et toutes déjà rêvé de pousser les portes d'un château de Disney, de vivre une aventure digne d'un conte de fées ou de partir à l'aventure comme les personnages qui ont bercé notre enfance. Qu'il s'agisse du courage de Simba ou de Moana, des péripéties rocambolesques d'Alice au Pays des Merveilles ou encore de la magie de La Reine des neiges, ces histoires ont fait rêver plusieurs générations et nous ont laissé un peu de magie et d'espoir.
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Même si ce rêve est devenu un doux souvenir du passé pour plusieurs (aucun jugement pour les Disney adults, bien sûr), il pourrait bien devenir réalité pour des talents d'ici. Disneyland Paris débarque à Montréal afin de recruter les prochaines voix qui donneront vie à ses personnages.
Eh oui, pour la toute première fois depuis son ouverture, l'équipe de Talent Casting de Disneyland Paris traverse l'Atlantique afin de recruter directement dans la métropole québécoise. Sa mission? Découvrir des talents francophones ou bilingues qui intégreront les distributions de ses spectacles emblématiques.
Les personnes sélectionnées pourraient notamment rejoindre les productions du Roi Lion et les Rythmes de la Terre ou d'Alice et la Reine de Cœur : Retour au Pays des Merveilles, sans compter les nouvelles créations actuellement en préparation.
De quoi écrire le début de ton conte de fées, en espérant que ça soit digne des plus grands classiques de Disney!
Le Roi Lion et les Rythmes de la Terre
Pour Le Roi Lion et les Rythmes de la Terre, l'équipe est à la recherche d'interprètes pour incarner Simba, Nala, Scar, Mufasa, Rafiki, Timon et Pumbaa. Chaque rôle comporte des critères précis de tessiture, d'âge et de silhouette.
Style recherché :
Pop et ethnique
Très forte présence scénique
Excellente qualité de mouvement
Excellent niveau d’anglais
Simba
Ténor (Do2 à La3)
Apparence : 18–25 ans
Taille : 1m70 à 1m85
Allure athlétique
Nala
Soprano moderne (Mi2 à Mi4)
Apparence : 18–25 ans
Taille : 1m60 à 1m67
Silhouette élancée
Scar / Mufasa
Baryton-basse (La1 à Do3)
30 ans et +
Minimum 1m75
Allure athlétique
Rafiki
Baryton (Do#2 à Sol3)
30 ans et +
Minimum 1m66
Timon
Ténor (La2 à La3)
Taille : 1m60 à 1m70
Silhouette longiligne
Fort potentiel comique
Pumbaa
Baryton (Mi2 à Mi3)
Taille : 1m70 à 1m85
Silhouette ronde
Fort potentiel comique
Alice et la Reine de Cœur : Retour au Pays des Merveilles
Du côté d'Alice et la Reine de Cœur : Retour au Pays des Merveilles, les profils recherchés doivent être à l'aise avec les univers pop, rock et comédie musicale, tout en démontrant une forte présence sur scène ainsi qu'une excellente maîtrise du français et de l'anglais.
Style recherché :
Pop, rock et comédie musicale
Très forte présence scénique
Solides bases en comédie
Notions de danse appréciées
Bon niveau de français et d’anglais
Soprano moderne avec voix claire
Apparence : 18–25 ans
Mezzo rock
Voix puissante, registre de poitrine
Ténor pop
Voix souple et agile, fort « sens du groove »
Les opportunités proposées sont des CDD, soit des contrats à durée déterminée intermittents rémunérés au cachet journalier. Des options d'hébergement pourraient être offertes. Les personnes qui auront besoin d'un visa pour travailler en France recevront également tout l'accompagnement nécessaire si leur candidature est retenue.
Mais il faut faire vite si ça t'intéresse : la date limite pour déposer sa candidature est le 15 juillet 2026. Si tu attends un signe pour te lancer, considère que la bonne étoile vient de faire son apparition.
Voici comment postuler :
- Crée ton profil sur la plateforme de casting de Disneyland Paris en téléversant ton CV, une photo style portrait, une photo en pied ainsi qu'un lien vers ta vidéo démo de chant.
- Dépose ensuite ta candidature à l'audition. Une seule candidature suffit; inutile de l'envoyer plusieurs fois.
Les chanteurs et chanteuses qui auront attiré l'attention de l'équipe de production recevront une convocation avant le début du mois de septembre 2026, directement de l'équipe de Talent Casting. Qui sait? Ton prochain rappel pourrait bien être celui qui t'ouvrira les portes du royaume magique.
Chanteurs et chanteuses pour Disneyland Paris
Salaire : Rémunération au cachet journalier qui varie selon le rôle, n'a pas été partagée par Disneyland Paris
Date limite pour postuler en ligne : 15 juillet 2026, 23 h 45 (heure de Paris) - 17 h 45 à Montréal
Employeur : Disneyland Paris