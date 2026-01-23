La Banque du Canada embauche des étudiants partout au pays et ça paye jusqu'à 30,94 $/h
Quand on est aux études, trouver un emploi d’été peut vite devenir un casse-tête. On veut un poste qui paye bien, qui apporte une vraie expérience sur un CV et qui ne se limite pas à « occuper le temps » entre deux sessions. Bonne nouvelle : la Banque du Canada (la banque des banques) recrute actuellement des étudiant.e.s partout au pays pour l’été 2026, avec des stages rémunérés qui touchent directement à des domaines comme l’économie, la finance, l’administration et les opérations.
En plus d’offrir des salaires concurrentiels pour des emplois étudiants, ces stages permettent de travailler au sein d’une institution centrale au Canada, avec des équipes spécialisées, des projets concrets et une flexibilité appréciable, incluant des options de télétravail.
Voici deux stages étudiants à surveiller si tu cherches une expérience sérieuse et formatrice pour l’été prochain.
Stage étudiant – Économie et finance
Salaire : Entre 22,84 $ et 30,94 $ de l’heure, selon les compétences et l’expérience
Lieu : Différents lieux au Canada (possibilité de télétravail à 100 % selon ta localisation)
Pourquoi tu dois postuler : Si tu étudies en économie, en finance ou dans un domaine connexe et que tu veux comprendre concrètement comment fonctionne l’économie canadienne, ce stage est une occasion en or. À la Banque du Canada, tu travailleras aux côtés d’économistes, d’analystes et de spécialistes qui s’attaquent à des enjeux réels liés aux marchés financiers, aux paiements et aux politiques économiques.
Ton rôle pourra inclure de l’aide à la recherche, de l’analyse de données et du soutien à des projets complexes, tout en te permettant de mettre en pratique ce que tu apprends à l’université ou au collège. C’est un environnement stimulant, dynamique et reconnu comme l’un des meilleurs employeurs au pays.
Pour être admissible, tu dois être inscrit.e à temps plein dans un programme pertinent (premier cycle) et poursuivre tes études à l’automne suivant. On recherche des personnes organisées, autonomes, capables de travailler en équipe, avec de bonnes aptitudes en analyse, en recherche et en bureautique. Un intérêt pour l’innovation, les outils numériques et l’intelligence artificielle est aussi un atout important.
Stage étudiant – Administration et opérations
Salaire : Entre 22,84 $ et 30,94 $ de l’heure, selon les compétences et l’expérience
Lieu : Différents lieux au Canada (modèle de travail hybride avec possibilité de télétravail)
Pourquoi tu dois postuler : Tu étudies en administration, en communications, en ressources humaines ou dans un domaine connexe? Ce stage t'invite à travailler au sein des Services généraux, des Communications, des Ressources humaines ou des Services financiers, en appuyant des équipes dans leurs tâches quotidiennes et leurs projets. C’est une excellente façon de développer des compétences transférables, de bâtir ton réseau professionnel et d’enrichir ton CV avec une expérience reconnue.
Pour postuler, tu dois être inscrit.e dans un programme d’études pertinent (premier cycle) et retourner aux études après l’été. On recherche des personnes organisées, rigoureuses, capables de suivre des procédures, avec un bon sens de l’initiative, de la curiosité et une envie d’apprendre. La capacité de travailler autant seul.e qu’en équipe est essentielle.
Si tu penses déjà à ton été 2026 et que tu veux joindre l’utile à l’enrichissant, ces options sont à considérer.
