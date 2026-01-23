La Banque du Canada embauche des étudiants partout au pays et ça paye jusqu'à 30,94 $/h

Prépare-toi à postuler! 💸

Le site de la Banque du Canada.

La Banque du Canada embauche des étudiants pour l'été 2026.

Noémi Lincourt | Narcity Québec
Éditrice Junior

Quand on est aux études, trouver un emploi d’été peut vite devenir un casse-tête. On veut un poste qui paye bien, qui apporte une vraie expérience sur un CV et qui ne se limite pas à « occuper le temps » entre deux sessions. Bonne nouvelle : la Banque du Canada (la banque des banques) recrute actuellement des étudiant.e.s partout au pays pour l’été 2026, avec des stages rémunérés qui touchent directement à des domaines comme l’économie, la finance, l’administration et les opérations.

À lire également : Statistique Canada embauche 32 000 personnes pour le recensement et paye jusqu’à 31,32 $/h

En plus d’offrir des salaires concurrentiels pour des emplois étudiants, ces stages permettent de travailler au sein d’une institution centrale au Canada, avec des équipes spécialisées, des projets concrets et une flexibilité appréciable, incluant des options de télétravail.

Voici deux stages étudiants à surveiller si tu cherches une expérience sérieuse et formatrice pour l’été prochain.

Stage étudiant – Économie et finance

Salaire : Entre 22,84 $ et 30,94 $ de l’heure, selon les compétences et l’expérience

Lieu : Différents lieux au Canada (possibilité de télétravail à 100 % selon ta localisation)

Pourquoi tu dois postuler : Si tu étudies en économie, en finance ou dans un domaine connexe et que tu veux comprendre concrètement comment fonctionne l’économie canadienne, ce stage est une occasion en or. À la Banque du Canada, tu travailleras aux côtés d’économistes, d’analystes et de spécialistes qui s’attaquent à des enjeux réels liés aux marchés financiers, aux paiements et aux politiques économiques.

Ton rôle pourra inclure de l’aide à la recherche, de l’analyse de données et du soutien à des projets complexes, tout en te permettant de mettre en pratique ce que tu apprends à l’université ou au collège. C’est un environnement stimulant, dynamique et reconnu comme l’un des meilleurs employeurs au pays.

Pour être admissible, tu dois être inscrit.e à temps plein dans un programme pertinent (premier cycle) et poursuivre tes études à l’automne suivant. On recherche des personnes organisées, autonomes, capables de travailler en équipe, avec de bonnes aptitudes en analyse, en recherche et en bureautique. Un intérêt pour l’innovation, les outils numériques et l’intelligence artificielle est aussi un atout important.

C’est ici pour postuler

Stage étudiant – Administration et opérations

Salaire : Entre 22,84 $ et 30,94 $ de l’heure, selon les compétences et l’expérience

Lieu : Différents lieux au Canada (modèle de travail hybride avec possibilité de télétravail)

Pourquoi tu dois postuler : Tu étudies en administration, en communications, en ressources humaines ou dans un domaine connexe? Ce stage t'invite à travailler au sein des Services généraux, des Communications, des Ressources humaines ou des Services financiers, en appuyant des équipes dans leurs tâches quotidiennes et leurs projets. C’est une excellente façon de développer des compétences transférables, de bâtir ton réseau professionnel et d’enrichir ton CV avec une expérience reconnue.

Pour postuler, tu dois être inscrit.e dans un programme d’études pertinent (premier cycle) et retourner aux études après l’été. On recherche des personnes organisées, rigoureuses, capables de suivre des procédures, avec un bon sens de l’initiative, de la curiosité et une envie d’apprendre. La capacité de travailler autant seul.e qu’en équipe est essentielle.

C’est ici pour postuler

Si tu penses déjà à ton été 2026 et que tu veux joindre l’utile à l’enrichissant, ces options sont à considérer.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
emplois à montréalemplois payantsair canada
MontréalCanadaAvis et communiquésArgentQuébecArgent
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

7 changements à savoir pour ta déclaration d'impôt à Revenu Québec en 2026

Plusieurs montants de crédits d'impôt ont été bonifiés. 💸

Le salaire minimum augmente en mai 2026 au Québec et voici de combien

C'est une hausse supérieure à celle de l'an dernier. 💰

Le coiffeur des stars Kevins-Kyle vend sa maison des Laurentides pour 1 149 000$ (PHOTOS)

Juste, wow!

Cet incontournable de l'hiver vendu + de 10 000x en un mois sur Amazon est à 25% de rabais

On comprend pourquoi il est si populaire!

Ryan James Wedding, le « Pablo Escobar canadien », a été arrêté et voici quoi savoir

L'ex-Olympien canadien était parmi les criminels les plus recherchés par le FBI.

Le Canada, Québec inclus, sera l'endroit le plus froid sur la planète ce week-end

Le mercure pourrait chuter jusqu'à -50°C avec le refroidissement éolien. 🥶

Hausse de salaire en 2026 : Tu risques d'être (très) déçu cette année et voici pourquoi

Le prix du panier d'épicerie en hausse, les salaires... pas tant.

Météo au Québec : Il fera -40 par endroits ce week-end et tu voudras rester au chaud

Le Québec sera l'un des endroits les plus « frettes » au monde! 🥶

Tout sur les 2 cas de rougeole passés par l'aéroport Montréal-Trudeau ce mois-ci

D'autres lieux publics de Montréal ont été visités!🤯

7 activités entre 0 $ et 20 $ pour profiter de ton week-end à Montréal

À « go », tu sors. GO!