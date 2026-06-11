Ce restaurant propose des cocktails qui goûtent le soleil et des plats qui font saliver
Ton été commence ici.
Il y a des classiques qui reviennent chaque été : les pique-niques entre ami.e.s, la frénésie des festivals et, surtout, les dîners en terrasse. L'été n'est jamais complet sans un bon moment à jaser sous le soleil autour d'un pichet de sangria.
Avec leur menu gourmand et leurs cocktails rafraîchissants, les restaurants SHAKER Cuisine & Mixologie sont les endroits parfaits pour savourer la belle saison. Avec 23 succursales partout au Québec, tu peux facilement t'y arrêter dès qu'une envie se pointe, peu importe où tu es.
Que tu aies envie d'un plat de tartare bien frais ou d'un burger juteux, SHAKER te promet une expérience qui fait plaisir du début à la fin. Et pour compléter le tout, rien de mieux qu'un cocktail fruité. Entre leurs créations signature, les grands classiques et leurs mocktails pétillants, il y a de quoi te rafraîchir comme il faut.
Et ne pense même pas à passer à côté des desserts : brownie décadent, pouding chômeur maison… impossible de résister. Bref, SHAKER est la destination parfaite pour profiter pleinement des plaisirs de l'été.
Que ce soit pour un 5 à 7 improvisé, un souper avec tes personnes préférées ou une longue soirée arrosée, prends le temps de t'arrêter et de savourer chaque instant. SHAKER s'occupe du reste.
Narcity n'encourage pas la surconsommation d'alcool. Si tu prévois boire de l'alcool, fais-le de manière responsable et assure-toi d'avoir atteint l'âge légal.