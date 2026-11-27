Guide cadeaux pour hommes 2026: Nos meilleures trouvailles jusqu'à 78% de rabais sur Amazon
Les hommes qui partagent nos vies ont aussi le droit d’être gâtés!
Le temps des Fêtes vient avec son lot de questionnements existentiels, dont celui de savoir ce que tu achèteras à la gent masculine qui partage ta vie, que ce soit pour ton conjoint, ton frère, ton fils, ton meilleur ami, ton père ou ton grand-père, pour ne nommer que ceux-ci. On t’a déniché une liste de cadeaux pour homme que tu peux trouver sur Amazon Canada en cette semaine du solde du Vendredi fou. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.
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Sur la plateforme du milliardaire Jeff Bezos, tu peux y trouver ton compte, tant en produits électroniques, en mode qu’en papeterie. Il y en a vraiment pour tous les goûts.
Ton père se plaint de ses équipements pour le barbecue? Plusieurs options sont disponibles. Ton frère est tanné de ses vieux écouteurs avec fil? Pas de problème. Le whisky du beau-père est jamais assez fumé à son goût? Say no more.
Pour Noël, on t’a sélectionné une série d’articles parmi les meilleurs vendeurs sur Amazon Canada qui te donneront assurément des idées cadeaux pour les hommes de ta vie.
Montre intelligente
Cette montre intelligente est en vente à 39,99 $ sur Amazon Canada.
Prix régulier :
179,99 $
Prix en solde : 39,99 $
Rabais : 140 $ (78 % de réduction)
Pas besoin de payer une fortune pour te procurer une montre intelligente. En voici une avec un grand écran tactile carré, qui affiche tes pas, ta fréquence cardiaque, les calories brûlées et la distance parcourue d’un simple coup d’œil.
Une fois jumelée à ton téléphone, elle te permet aussi de prendre ou de refuser un appel directement au poignet. Son bracelet en silicone est confortable à porter toute la journée, autant au bureau qu’au gym.
Écouteurs sport sans fil JBL
Ces écouteurs sport sans fil JBL sont en vente à 39,98 $ sur Amazon Canada.
Prix régulier :
109,98 $
Prix en solde : 39,98 $
Rabais : 70 $ (64 % de réduction)
Conçus pour l’entrainement, les JBL Endurance Race 2 sont entièrement étanches à l’eau et à la poussière, donc la sueur et la pluie ne les arrêtent pas. Leurs ailettes ajustables les gardent bien en place pendant la course ou au gym, et leur réduction active du bruit aide à rester dans sa bulle.
Ils offrent jusqu’à 12 heures d’écoute, et jusqu’à 48 heures au total avec l’étui de recharge. Salut, l’autonomie!
Paniers roulants pour le barbecue
Ces paniers roulants pour le barbecue sont en vente à 29,99 $ sur Amazon Canada.
Prix régulier :
38 $
Prix en solde : 29,99 $
Rabais : 8 $ (21 % de réduction)
Parlant de barbecue, voilà un item à ajouter à la batterie de cuisine extérieure. Fini les légumes qui passent entre les grilles. Ces paniers cylindriques en treillis d’acier inoxydable se remplissent de légumes, de crevettes ou de petits morceaux de viande, puis se déposent directement sur la grille.
Il suffit de les faire rouler pour une cuisson uniforme de tous les côtés, et leur poignée en bois permet de les manipuler sans se brûler.
Depuis le mois dernier, plus de 3 000 personnes ont décidé de s’en procurer, rien de moins.
Caméra avec projecteur câblée Ring
Cette caméra avec projecteur câblée Ring Plus est en vente à 154,99 $ sur Amazon Canada.
Prix régulier :
279,99 $
Prix en solde : 154,99 $
Rabais : 125 $ (45 % de réduction)
Non, il ne s’agit pas d’une réplique de l’anatomie du grand canal musculaire et souple de l’appareil génital de la gent féminine reliant le col de l’utérus à la vulve.
Il s’agit d’un système de vidéosurveillance Floodlight Cam Wired Plus de la marque Ring, qui associe une caméra de surveillance à deux projecteurs DEL de 2 000 lumens qui s’activent dès qu’un mouvement est détecté.
Elle filme en HD 1080 p, avec une vision de nuit en couleur, et envoie des alertes en temps réel sur ton téléphone. La fonction de conversation bidirectionnelle permet de parler à un visiteur à distance, et une sirène de 105 dB peut être déclenchée à partir de l’application. Elle doit toutefois être branchée directement au circuit électrique, à la place d’un luminaire extérieur.
Tourne-disque Bluetooth sans fil Sony
Cette table tournante Bluetooth Sony est en vente à 298 $ sur Amazon Canada.
Prix régulier :
399,99 $
Prix en solde : 298 $
Rabais : 102 $ (25 % de réduction)
Les vinyles sont depuis les dernières années revenus à la mode (même si ça ne s’est jamais démodé, on s’entend). Si le vieux tourne-disque de 70 ans que ton homme a reçu en héritage de sa grand-mère ne fonctionne plus, voilà une belle option digne du 21e siècle.
Cet appareil Sony joue les 33 et les 45 tours et son fonctionnement entièrement automatique dépose le bras sur le vinyle d’une simple touche. Grâce au Bluetooth, il peut envoyer la musique sans fil vers un haut-parleur ou un casque. Il est aussi doté d’un préamplificateur intégré pour se brancher directement à une chaîne stéréo. Let's dance, comme y disent!
Écouteurs antibruit sans fil Bose
Ces écouteurs antibruit sans fil Bose sont en vente à 249 $ sur Amazon Canada.
Prix régulier :
479 $
Prix en solde : 249 $
Rabais : 230 $ (48 % de réduction)
Si tu n’es pas du type à te rentrer de quoi dans le trou de l’oreille, on ne te juge pas. C’est un safe space. Peut-être préfèrerais-tu ce casque Bose QuietComfort, qui mise sur la réduction de bruit qui a fait la réputation de la marque, idéale pour l’avion, le transport en commun ou les longues journées de travail à la maison.
Le mode Aware laisse entrer les sons ambiants au besoin, sans avoir à retirer le casque. Ses coussinets moelleux restent confortables même après plusieurs heures, et sa batterie offre jusqu’à 24 heures d’écoute.
Avec près de 30 000 avis, ce produit obtient une note de 4,4/5 de la part des personnes qui l’ont acheté.
Chauffe-mains magnétiques rechargeables
Une paire de chauffe-mains magnétiques rechargeables est en vente à 23,99 $ sur Amazon Canada.
Prix régulier :
29,99 $
Prix en solde : 23,99 $
Rabais : 6 $ (20 % de réduction)
Ces chauffe-mains se séparent en deux pour en glisser un dans chaque poche, puis se réunissent grâce à des aimants pour former un seul bloc.
Ils se rechargent par câble, sans piles ni sachets jetables, et offrent plusieurs niveaux de chaleur. Pratiques pour pelleter l’entrée, attendre l’autobus, aller à la chasse, à la pêche sur glace ou passer une journée dans les estrades d’un aréna.
Balance de cuisine numérique 5 kg
Cette balance pour la cuisine est en vente à 15,98 $ sur Amazon Canada.
Prix régulier :
21,99 $
Prix en solde : 15,98 $
Rabais : 6 $ (27 % de réduction)
Peut-être as-tu une personne dans ton entourage qui s’est découvert une passion pour le café et cherche ultimement à faire couler l’espresso parfait pour impressionner la galerie. Il faut donc la bonne quantité de grains de café moulu et, pour s’y prendre, rien de mieux qu’une balance.
Avec son plateau en acier inoxydable facile à essuyer, celle de la marque Etekcity pèse jusqu’à 5 kg. Elle affiche le poids en grammes, en onces, en livres ou en millilitres, ce qui simplifie le suivi des recettes, la préparation des repas ou la mouture du café.
Ça part comme des petits pains chauds (avec des ingrédients dûment pesés), puisque 4 000 balances du genre ont été vendues depuis le mois dernier.
Lot de 3 shorts boxeurs en maille SAXX Underwear
Ces shorts boxeurs SAXX Underwear sont en vente à 38,97 $ sur Amazon Canada pour le lot de 3.
Prix régulier :
59 ,95 $
Prix en solde : 38,97 $
Rabais : 21 $ (35 % de réduction)
Tout le monde a besoin de soutien, dont les bijoux de famille externes de ton homme. La marque canadienne SAXX est reconnue pour sa poche à poche, qui réduit le frottement et l’inconfort dans le short ou le pantalon dans la région de la verge. Cette version en maille est idéale pour les personnes qui ont chaud ou qui s’entrainent régulièrement.
Tablette pour livres électroniques Kindle
Ce livre électronique Kindle est en vente à 179,99 $ sur Amazon Canada.
Prix régulier :
279,99 $
Prix en solde : 179,99 $
Rabais : 100 $ (36 % de réduction)
Le Kindle de base d’Amazon est compact et léger, avec un écran de six pouces sans reflet qui se lit facilement, même au soleil. Son éclairage avant ajustable permet aussi de lire dans le noir sans réveiller personne. Avec 16 Go de stockage, elle peut contenir des milliers de livres de tout genre, et sa batterie dure jusqu’à six semaines.
Elle doit avoir un je-ne-sais-quoi exceptionnel, alors qu’elle cumule une note moyenne de 4,6/5 pour quelque 11 230 avis.
Kit de fumoir à whisky avec torche
Ce kit de fumoir à whisky avec torche intelligente est en vente à 47,49 $ sur Amazon Canada.
Prix régulier :
69,99 $
Prix en solde : 47,49 $
Rabais : 22,50 $ (32 % de réduction)
On parlait plus tôt du beau-père qui en avait sa claque de boire du whisky pas assez fumé à son goût. Imagine-toi donc que tu pourrais lui acheter cet ensemble ComboJoy, qui permet de parfumer un whisky, un bourbon ou un cocktail d' une touche fumée.
Il comprend un fumoir en chêne qui se dépose sur le verre, une torche, deux verres, deux moules à glace sphérique et six saveurs de copeaux de bois, dont le cerisier, le pommier et le chêne.
Chauffe tasse à café
Ce chauffe-tasse à café est en vente à 23,99 $ sur Amazon Canada.
Prix régulier :
35,99 $
Prix en solde : 23,99 $
Rabais : 12 $ (33 % de réduction)
Qui ne s'est jamais fait un café avant de commencer sa journée de télétravail pour ensuite, plutôt que de savourer son eau brune de vie matinale dans les premiers instants après se l'être fait couler, sauter tout de suite dans ses courriels... et finir par prendre une gorgée froide? Qui?
Voilà le produit parfait pour remédier à la situation. Tu te fais ton café et tu le mets directement sur cette petite plaque chauffante. Parce que si tu avais voulu un café glacé, tu te serais fait un café glacé.
En tout cas, si tu hésites encore à l'acheter à ta tendre moitié, voire pour toi, sache qu'il est coté 4,5 sur 5 étoiles avec près de 4 500 avis.
Bonus : Grand Theft Auto VI
Le jeu Grand Theft Auto VI est à 109,96 $ sur Amazon Canada.
Prix régulier : 109,96 $
OK, cette suggestion n'est pas au rabais, mais peut-on faire une liste de cadeaux pour hommes sans mentionner le jeu de l'année? Il est passé à l’histoire, avec plus de 45 millions d’exemplaires de vendus en 24 heures après sa sortie, le 19 novembre dernier.
Attendu depuis 13 ans, Grand Theft Auto VI saura divertir la personne à qui tu l’offres... et toi-même ! Le jeu propose un immense monde ouvert à explorer, porté par les deux protagonistes de l’histoire, Lucia et Jason.
Si tu n’as toujours pas de PlayStation 5 ou de Xbox, seules consoles de jeu te permettant de jouer à ce nouvel opus de Rockstar Games, on risque de te décevoir : elles sont en rupture de stock pratiquement partout.
À noter que les prix peuvent changer à tout moment et que plusieurs de ces produits sont offerts en différentes couleurs. Toutefois, ça ne veut pas nécessairement dire que chacune d’elles est aussi en solde.
Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.