«J'aime vraiment plus Montréal que Toronto»: Brandon Nakashima fait réagir après sa défaite

Attends de voir la réaction de Ben Shelton! 😅

Brandon Nakashima.

Brandon Nakashima a perdu la finale de l'Omnium Banque Nationale, mais il a gagné le coeur des fans.

Sarah-Jade Champagne | Tennis Canada
Éditrice sénior, Nouvelles

L'Omnium Banque Nationale a couronné son champion 2026 jeudi soir alors que l'américain Ben Shelton a vaincu Brandon Nakashima. Si la victoire et le parcours du joueur de 23 ans tout au long du tournoi ont été impressionnants, c'est le discours d'après-match de Nakashima qui a retenu l'attention au stade de Montréal.

À lire également : Omnium Banque Nationale : Voici combien d'argent gagneront les joueurs à Montréal

S'adressant à la foule, le Californien a lancé : « Merci aux amateurs qui sont venus voir les matchs. Le soutien que vous donnez au tournoi et aux joueurs ça ne ressemble à rien d'autre. Je vais être honnête, j’aime vraiment, vraiment Montréal, plus que Toronto. »

Il n'en fallait pas plus pour soulever les fans, et faire craquer Ben Shelton qui s'est caché derrière son chandail en riant, alors qu'on entendait les « Olé, Olé, Olé » du public.

Nakashima a renchéri en affirmant : « Je ne dis pas juste ça parce que je suis en finale, c’était le cas avant cette semaine. [...] Je me sens tellement à la maison ici. Malheureusement, nous serons de retour à Toronto l’an prochain, mais j’ai vraiment hâte de revenir jouer ici. »

Décidément, il sait comment conquérir le cœur des Québécois et Québécoises. Mais peut-être moins les fans de Toronto...

En point de presse d'après-match, l'athlète a mentionné qu'il n'était pas au courant de la rivalité entre les deux villes. « Ils vont probablement me détester l'an prochain à Toronto, a-t-il lancé avant d'adoucir le tout. Honnêtement, j'adore jouer au Canada, les gens sont accueillants et chaleureux. »

En attendant son retour, Nakashima peut se consoler : il n'aura pas eu le trophée, mais il repart avec le cœur des Montréalais et Montréalaises.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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