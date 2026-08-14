«J'aime vraiment plus Montréal que Toronto»: Brandon Nakashima fait réagir après sa défaite
Attends de voir la réaction de Ben Shelton! 😅
L'Omnium Banque Nationale a couronné son champion 2026 jeudi soir alors que l'américain Ben Shelton a vaincu Brandon Nakashima. Si la victoire et le parcours du joueur de 23 ans tout au long du tournoi ont été impressionnants, c'est le discours d'après-match de Nakashima qui a retenu l'attention au stade de Montréal.
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S'adressant à la foule, le Californien a lancé : « Merci aux amateurs qui sont venus voir les matchs. Le soutien que vous donnez au tournoi et aux joueurs ça ne ressemble à rien d'autre. Je vais être honnête, j’aime vraiment, vraiment Montréal, plus que Toronto. »
Il n'en fallait pas plus pour soulever les fans, et faire craquer Ben Shelton qui s'est caché derrière son chandail en riant, alors qu'on entendait les « Olé, Olé, Olé » du public.
Nakashima a renchéri en affirmant : « Je ne dis pas juste ça parce que je suis en finale, c’était le cas avant cette semaine. [...] Je me sens tellement à la maison ici. Malheureusement, nous serons de retour à Toronto l’an prochain, mais j’ai vraiment hâte de revenir jouer ici. »
Décidément, il sait comment conquérir le cœur des Québécois et Québécoises. Mais peut-être moins les fans de Toronto...
En point de presse d'après-match, l'athlète a mentionné qu'il n'était pas au courant de la rivalité entre les deux villes. « Ils vont probablement me détester l'an prochain à Toronto, a-t-il lancé avant d'adoucir le tout. Honnêtement, j'adore jouer au Canada, les gens sont accueillants et chaleureux. »
En attendant son retour, Nakashima peut se consoler : il n'aura pas eu le trophée, mais il repart avec le cœur des Montréalais et Montréalaises.