Sommaire

Météo : Jusqu’à 40 mm de pluie et des orages prévus dans le Grand Montréal cette semaine

Sors ton parapluie : la « spooky season » est là!

Montréal sous la pluie.

Après une longue période sans précipitations, la pluie revient en force au Québec cette semaine.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Si tu trouvais que l'automne québécois était un peu trop ensoleillé, chaud et sec ces derniers temps, tu risques de regretter tes paroles en découvrant les prédictions météo : la pluie fait son retour en force au Québec cette semaine, et on peut dire que le matin gris du lundi 20 octobre lance bien la « spooky season ».

À lire également : Halloween 2025 : Voici à quoi ressemblent les prévisions météo pour le Québec

Après une période de sécheresse qui a laissé nos jardins et nos parcs dans un état plutôt triste, les précipitations tant attendues ont commencé à tomber dans l'ouest de la province pendant la nuit de dimanche, et elles se dirigent tranquillement vers le centre et le sud du Québec.

À quoi s'attendre cette semaine

Si tu habites le Grand Montréal, prépare-toi à sortir ton imperméable : entre 15 et 25 millimètres de pluie sont prévus pour lundi, avec même un risque d'orage. Les températures vont plafonner autour de 18°C, ce qui reste plutôt doux pour la saison.

Du côté de Québec et de la Capitale-Nationale, c'est le même scénario pluvieux avec jusqu'à 20 millimètres de précipitations attendues. Par contre, dans l'Est-du-Québec, même si le ciel sera gris, la pluie ne devrait arriver que mardi.

Et justement, mardi, tout le sud de la province devrait connaître de la pluie intermittente, et les températures vont finalement retrouver des valeurs plus saisonnières avec des maximales de 12 ou 13°C.

Oui, c'est le moment de (finalement) sortir ton manteau... ou les films d'Halloween. Disons-le : est-ce qu'il y a une meilleure température pour un film d'horreur?

Une transition vers l'automne

Ce changement de temps marque vraiment la transition vers l'automne québécois qu'on connaît et qu'on aime (ou pas). Fini le temps sec et chaud, bonjour les journées grises et humides où Netflix devient soudainement beaucoup plus attirant que de sortir dehors.

Même si personne n'aime vraiment se faire tremper en allant au travail ou à l'école, cette pluie est en fait une bénédiction pour l'environnement. Les sols asséchés et la végétation vont enfin pouvoir boire un bon coup, ce qui est essentiel après plusieurs semaines de sécheresse.

Alors voilà, ressors tes bottes de pluie et ton parapluie et prépare-toi à patauger dans les flaques d'eau cette semaine. L'automne québécois est officiellement arrivé!


