Ce village d'igloos à Québec est l'activité parfaite pour profiter de l'hiver

Et si ta personne a froid, tu pourras la réchauffer!

Une personne qui pêche. Droite : Une personne devant un igloo gonflable.

Quoi faire à Québec : Visiter le Village Nordik.

Si tu cherches une activité hivernale originale à Québec, le Village Nordik du Port de Québec mérite clairement un détour cet hiver. Installé directement sur le bassin Louise, ce mini village hivernal propose une expérience de pêche blanche accessible à tous et toutes, en plus d'une atmosphère festive pleine d’animations, le tout dans un décor qui donne envie de profiter de l’extérieur, même en plein cœur de la saison froide.

Pour l’édition 2026, le Village Nordik ouvre ses portes les fins de semaine, du vendredi au dimanche. Les plages horaires de pêche sont offertes de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, ce qui te permet de planifier facilement ta visite. Le site est aussi ouvert tous les jours pendant la semaine du Carnaval de Québec ainsi que durant la semaine de relâche.

Plusieurs forfaits de pêche sont proposés selon l’âge. Par exemple, le forfait Le pêcheur, au coût de 22 $, s’adresse aux personnes de 16 ans et plus. Il inclut la pêche sur un trou extérieur, avec un quota de cinq poissons. Pour les enfants de moins de 16 ans, le forfait Le petit pêcheur est offert à 14 $. Celui-ci donne également accès à la pêche sur un trou extérieur, avec un quota de cinq poissons, à condition qu’au moins un adulte accompagnateur paie son propre forfait.

Au-delà de la pêche, le Village Nordik propose une programmation variée tout au long de la saison. Dès la fin janvier et au début février, des tournois de pêche sont au programme, avec des prix pouvant atteindre jusqu’à 600 $. Le site accueillera aussi des initiations au canot à glace, une activité unique à vivre directement sur le fleuve, accessible autant aux adultes qu’aux enfants.

Les amateurs et amatrices de bouffe hivernale pourront également profiter des festins présentés par BBQ Québec, où des dégustations gratuites sont offertes sur place. En février, un party de mascottes est prévu pour une sortie familiale animée. À noter que lors du Défi de l’ours polaire, un événement caritatif tenu en soutien aux Olympiques spéciaux Québec, la zone de pêche sera fermée pour la journée.

La saison se conclura en mars avec une touche bien de chez nous, alors que le Village Nordik se transformera en cabane à sucre. Tire gratuite, boissons chaudes et animations familiales seront au rendez-vous, gracieuseté du Port de Québec.

Que ce soit pour pêcher, ou simplement avoir l'impression d'avoir mis les pieds dans un village digne du pôle Nord, tu sais quoi faire pour profiter des plaisirs de l'hiver.

Village Nordik du Port de Québec

Prix : À partir de 22 $ par adulte pour la pêche extérieur

Quand : Du 30 janvier au 8 mars 2026

Adresse : 80, quai Saint-André, Québec, QC

Site Internet du Village Nordik du Port de Québec

