Starbucks a dévoilé son menu des Fêtes et voici quand sort la tasse réutilisable GRATUITE
Ça va s’envoler plus vite qu’une fournée de biscuits de Noël!
Starbucks entre officiellement dans la saison la plus magique de l’année! La chaîne a dévoilé ses nouvelles tasses des Fêtes et le menu hivernal tant attendu, qui seront offerts dès le 6 novembre dans les succursales du pays.
Entre boissons gourmandes, douceurs sucrées et cafés réconfortants, tout est prêt pour célébrer les Fêtes avec style et, bientôt, la fameuse tasse réutilisable fera aussi son grand retour.
Les tasses festives
Les gobelets et tasses reviennent avec des motifs carrés, rubans et clins d’œil aux tabliers Starbucks. L’ambiance est clairement chaleureuse et pensée pour la saison, avec un espace pour griffonner un petit mot si tu offres un café à quelqu’un. Allô l'esprit du partage!
Le menu des Fêtes
Bonne nouvelle: tes incontournables reviennent. On parle du moka à la menthe poivrée, du latte au caramel brûlé, du latte biscuit au sucre (aussi offert à l’avoine), du chai pain d’épices servi chaud ou glacé, et du Refresher canneberge et orange au profil fruité-épicé. Tout ce beau monde est disponible en chaud, glacé ou en version Frappuccino selon la boisson.
La nouveauté cette année, c’est le matcha latte glacé avec crème au biscuit au sucre. Imagine un matcha onctueux, surmonté d’une mousse froide à saveur de biscuit au sucre. Miam!
Nouveauté : Le matcha latte glacé avec crème au biscuit au sucre de Starbucks.Starbucks
Côté options, toutes les boissons des Fêtes peuvent être préparées avec un substitut végétal. Tu peux aussi demander le lait 2 % protéiné dans ton format Grande.
Et la fameuse tasse réutilisable gratuite?
Elle revient pour une journée seulement, comme chaque année, et ce, le jeudi 13 novembre 2025. Celle-ci n'a pas encore été dévoilée au moment d'écrire ces lignes, mais prépare-toi à commander une boisson des Fêtes ce jour-là pour repartir avec la tasse réutilisable en édition limitée.
Le verre réutilisable des Fêtes du Starbucks
Prix : Gratuit à l'achat de certaines boissons
Quand : Le jeudi 13 novembre 2025
Adresse : Toutes les succursales participantes au Québec
