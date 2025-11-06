Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Starbucks a dévoilé son menu des Fêtes et voici quand sort la tasse réutilisable GRATUITE

Ça va s’envoler plus vite qu’une fournée de biscuits de Noël!

Les tasses et boisson des Fêtes Starbucks. Droite : les boissons des Fêtes Starbucks dans un plateau.

Voici quand sort la tasse réutilisable GRATUITE de Starbucks.

@starbucks | Instagram, @starbucks | Instagram
Éditrice Junior

Starbucks entre officiellement dans la saison la plus magique de l’année! La chaîne a dévoilé ses nouvelles tasses des Fêtes et le menu hivernal tant attendu, qui seront offerts dès le 6 novembre dans les succursales du pays.

À lire également : Ce village 100 % Noël près de Québec est digne du film « Le Grincheux »

Entre boissons gourmandes, douceurs sucrées et cafés réconfortants, tout est prêt pour célébrer les Fêtes avec style et, bientôt, la fameuse tasse réutilisable fera aussi son grand retour.

Les tasses festives

Les gobelets et tasses reviennent avec des motifs carrés, rubans et clins d’œil aux tabliers Starbucks. L’ambiance est clairement chaleureuse et pensée pour la saison, avec un espace pour griffonner un petit mot si tu offres un café à quelqu’un. Allô l'esprit du partage!

Le menu des Fêtes

Bonne nouvelle: tes incontournables reviennent. On parle du moka à la menthe poivrée, du latte au caramel brûlé, du latte biscuit au sucre (aussi offert à l’avoine), du chai pain d’épices servi chaud ou glacé, et du Refresher canneberge et orange au profil fruité-épicé. Tout ce beau monde est disponible en chaud, glacé ou en version Frappuccino selon la boisson.

La nouveauté cette année, c’est le matcha latte glacé avec crème au biscuit au sucre. Imagine un matcha onctueux, surmonté d’une mousse froide à saveur de biscuit au sucre. Miam!

Le matcha latte glac\u00e9 avec cr\u00e8me au biscuit au sucre.

Nouveauté : Le matcha latte glacé avec crème au biscuit au sucre de Starbucks.
Starbucks

Côté options, toutes les boissons des Fêtes peuvent être préparées avec un substitut végétal. Tu peux aussi demander le lait 2 % protéiné dans ton format Grande.

Et la fameuse tasse réutilisable gratuite?

Elle revient pour une journée seulement, comme chaque année, et ce, le jeudi 13 novembre 2025. Celle-ci n'a pas encore été dévoilée au moment d'écrire ces lignes, mais prépare-toi à commander une boisson des Fêtes ce jour-là pour repartir avec la tasse réutilisable en édition limitée.

Le verre réutilisable des Fêtes du Starbucks 

Prix : Gratuit à l'achat de certaines boissons

Quand : Le jeudi 13 novembre 2025

Adresse : Toutes les succursales participantes au Québec

Site Internet du Starbucks

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

