Le tunnel Louis-H.-La Fontaine sera COMPLÈTEMENT fermé ce week-end - Voici quoi savoir
Un plan B est à prévoir si tu dois transiter du 514 au 450!
Si tu comptais emprunter le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine durant la fin de semaine du 28 novembre au 1er décembre, tu ferais mieux de prévoir un autre itinéraire dès maintenant. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec a confirmé une fermeture majeure de l’autoroute 25 en direction de Montréal.
Cette entrave majeure touchera l’autoroute 25 (A-25) durant tout le week-end, ce qui risque de causer pas mal de casse-tête aux automobilistes qui ne sont pas au courant et qui doivent transiter entre la Rive-Sud et Montréal.
Ces travaux sont nécessaires pour permettre la réouverture de bretelles et de voies dans le secteur de l’échangeur Souligny, selon le ministère.
Fermeture complète vers Montréal
En direction de Montréal, c’est la fermeture la plus importante : l’autoroute 25, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera complètement fermée entre la sortie numéro 90 (autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie, É.-U., Varennes, aéroport P.-E.-Trudeau) et l’entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est, de vendredi 23 h à lundi 5 h.
Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l’autoroute, soit dès vendredi 22 h 30.
Le pont-tunnel Louis-H.-La Fontaine sera complètement fermé en direction de Montréal. Ministère des Transports et de la Mobilité durable
C’est donc dire que tu devras revoir ton trajet pour te rendre chez ton ami.e samedi soir avec qui tu avais prévu de regarder le retour de La Fureur à Radio-Canada.
L’entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est sera aussi fermée de samedi 22 h 30 à lundi 5 h. Pendant cette période, les automobilistes pourront accéder à l’A-25 par l’entrée en provenance du boulevard Yves-Prévost.
À noter : la bretelle d’entrée temporaire de la rue Hochelaga sera fermée de manière définitive dès vendredi soir à 22 h 30.
Fermeture de nuit vers la Rive-Sud
En direction de la Rive-Sud, l’autoroute 25, incluant le tunnel, sera fermée durant la nuit de vendredi à samedi seulement. La fermeture complète touchera le tronçon entre la sortie numéro 4 (centre-ville, pont Jacques-Cartier) et l’entrée en provenance de l’île Charron, de vendredi 23 h à samedi 8 h.
Comme pour l’autre direction, les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l’autoroute.
Le pont-tunnel Louis-H.-La Fontaine sera complètement fermé en direction de Montréal. Ministère des Transports et de la Mobilité durable
Et si tu connais le coin et pensais prendre l’avenue Souligny pour éviter le trafic, désolé de te décevoir : l’avenue Souligny en direction est sera fermée entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, de vendredi 23 h à lundi 5 h.
Par contre, une bonne nouvelle : la bretelle menant de l’avenue Souligny en direction est vers l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud sera accessible à compter de samedi 8 h.
Des améliorations dès lundi matin
À compter du 1er décembre à 5 h, les automobilistes pourront profiter de quelques améliorations dans le secteur. L’entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est ainsi que la bretelle menant de l’avenue Souligny en direction est vers l’autoroute 25 en direction nord seront de nouveau accessibles.
L'échangeur Souligny sera à nouveau accessible dès la semaine prochaine. Ministère des Transports et de la Mobilité durable
Une troisième voie sera également disponible sur l’autoroute 25 en direction nord à partir de l’échangeur Souligny, ce qui devrait améliorer la fluidité de la circulation.
