Tu peux acheter des vins américains à 25 % de rabais à la SAQ : Voici quoi savoir

« In this economy », un truc qui te fait économiser, ça se prend bien!🤑

Une SAQ de Longueuil.

pour un temps limité, tu peux acheter des vins américains à 25 % de rabais à la SAQ.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Bannis des tablettes de la Société des alcools du Québec (SAQ) depuis le début de la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis, les vins américains sont de retour pour les Québécois et les Québécoises, et ce, à prix réduit. On t’explique comment en profiter.

À lire également : Voici les 10 voitures les plus volées au Québec en 2025 selon un nouveau palmarès

Ce qu’il faut savoir, c’est que la « Commission des liqueurs », comme la surnomment probablement encore tes grands-parents, a annoncé le mois dernier avoir remis en vente plus de 230 produits américains dans ses SAQ Dépôt et en ligne, puisque leur qualité risque de se dégrader d’ici mars 2027. Ces bouteilles sont offertes à 15 % de moins que leur prix régulier, et la vente est finale.

Cette réduction peut être jumelée à l’escompte de 10 % offert exclusivement dans les succursales Dépôt de la province, pour une économie totale pouvant atteindre 25 %.

Attention! Ce second avantage vient avec certaines conditions. Règle générale, il faut acheter au moins 12 bouteilles pour obtenir les 10 % sur ta facture, tandis qu’un achat de 6 à 11 bouteilles donne droit à 5 %.

Selon la quantité que tu choisis, tu peux donc économiser entre 15 et 25 %.

Sur son site Web, la SAQ rappelle qu’il s’agit d’une « mesure exceptionnelle » et que l’interdiction de vendre ou de recommander des produits américains demeure en vigueur.

La société d’État compte 10 SAQ Dépôt au Québec. Tu peux consulter la liste des produits américains offerts juste ici. Pour savoir lesquels se trouvent près de chez toi, active le filtre « Disponible en succursale » et sélectionne les magasins qui t’intéressent. La disponibilité de chaque bouteille est aussi indiquée dans sa fiche.

From Your Site Articles
guerre commercialesociété des alcools du québecsaqalcool au québec
QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Tu pourrais bientôt revoir ton alcool américain préféré à la SAQ : Voici quoi savoir

Vas-tu encourager les États-Unis à nouveau ou tiendras-tu ton bout? 👀

33 chaînes canadiennes et québécoises pour remplacer celles des États-Unis au quotidien

Il y a plus d'options que tu penses! 🇨🇦

Tu peux avoir un rabais de 10 ¢/litre dans ces stations-service au Québec aujourd'hui

C'est le temps de faire le plein! 🤑

Voici la (très) longue liste de produits canadiens visés par les nouveaux tarifs américains

Ça va du miel jusqu'aux décorations de Noël... 🙃

« La pire des insultes » : Mario Pelchat ramasse Angine de Poitrine après l’ADISQ 2026

Le duo a raflé cinq Félix lors du gala... et ça n'a pas passé pour certains. 😳

Les dates limites pour réclamer dans ces 4 actions collectives au Québec arrivent vite

Ça vaut la peine de vérifier si tu as de l'argent qui t'attend. 👀💰

13 aubaines d'épicerie au Costco pour économiser jusqu'au 22 novembre

Allô les rabais!

On a « stalké » Sabrina d’OD Panama et voici ce que tu veux savoir

Elle a déjà pris soin de visages bien connus! ✨

Charlotte Cardin a fêté ses 32 ans dans ce tout petit resto de Montréal (PHOTOS)

Ce n'est vraiment pas la première fois qu'elle partage son amour pour cette adresse qu'elle ADORE! 🍝

Fini, l’enfer et le trafic? 4 voies du tunnel L.-H.-La Fontaine seront BIENTÔT rouvertes

Ce n’est pas le tunnel au complet, MAIS... 😏

Pneus d'hiver au Québec : Voici les véhicules qui n'en ont pas besoin en 2026

Il y a toujours des exceptions aux règles!

« La Fureur » revient pour deux épisodes spéciaux et voici les équipes

Karaoké, rivalité et nostalgie : OUI SVP! 🎤🎵

17 restos à Montréal ont reçu entre 1 300 $ et 12 250 $ d'amendes du MAPAQ en octobre 2026

Un établissement a cumulé quatre infractions lors d'une seule inspection. 👀

Cette carte montre le prix médian des condos en 2026 selon la station du métro de Montréal

Deux stations de distance, mais des milliers de dollars d’écart. 😮