Tu peux acheter des vins américains à 25 % de rabais à la SAQ : Voici quoi savoir
« In this economy », un truc qui te fait économiser, ça se prend bien!🤑
Bannis des tablettes de la Société des alcools du Québec (SAQ) depuis le début de la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis, les vins américains sont de retour pour les Québécois et les Québécoises, et ce, à prix réduit. On t’explique comment en profiter.
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Ce qu’il faut savoir, c’est que la « Commission des liqueurs », comme la surnomment probablement encore tes grands-parents, a annoncé le mois dernier avoir remis en vente plus de 230 produits américains dans ses SAQ Dépôt et en ligne, puisque leur qualité risque de se dégrader d’ici mars 2027. Ces bouteilles sont offertes à 15 % de moins que leur prix régulier, et la vente est finale.
Cette réduction peut être jumelée à l’escompte de 10 % offert exclusivement dans les succursales Dépôt de la province, pour une économie totale pouvant atteindre 25 %.
Attention! Ce second avantage vient avec certaines conditions. Règle générale, il faut acheter au moins 12 bouteilles pour obtenir les 10 % sur ta facture, tandis qu’un achat de 6 à 11 bouteilles donne droit à 5 %.
Selon la quantité que tu choisis, tu peux donc économiser entre 15 et 25 %.
Sur son site Web, la SAQ rappelle qu’il s’agit d’une « mesure exceptionnelle » et que l’interdiction de vendre ou de recommander des produits américains demeure en vigueur.
La société d’État compte 10 SAQ Dépôt au Québec. Tu peux consulter la liste des produits américains offerts juste ici. Pour savoir lesquels se trouvent près de chez toi, active le filtre « Disponible en succursale » et sélectionne les magasins qui t’intéressent. La disponibilité de chaque bouteille est aussi indiquée dans sa fiche.