Tu peux cueillir des pivoines dans un champ des plus féériques à 45 min de Trois-Rivières

Histoire de « romantiser » ton mois de juin! ✨

Une personne dans un champ de pivoines. Droite : Le champ de la Pivoinerie de Lili.

Quoi faire l'été au Québec : Tu peux cueillir des pivoines dans un champ en juin.

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Éditrice Junior

Si tu rêves de parcourir un champ de fleurs, de cueillir ton propre bouquet et de prendre des photos aussi romantiques que magnifiques, une adresse située à 45 minutes de Trois-Rivières (ou à mi-chemin entre Montréal et la ville de Québec) mérite une place de choix sur ta bucket list de juin.

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Pendant quelques semaines seulement, les champs de la Pivoinerie Lili à Saint-Albert sont couverts de pivoines et le public peut en profiter pour cueillir ses propres tiges parmi des dizaines de rangées en pleine floraison.

Sur place, tu peux déambuler dans le paysage, prendre des photos dignes d'un shooting professionnel et sélectionner toi-même les fleurs qui composeront ton bouquet. Jusqu'au 28 juin 2026, plus de 115 variétés seront à découvrir dans un décor qui semble tout droit sorti d'un conte de fées.

L'expérience est idéale pour une sortie avec tes personnes préférées, une activité en famille ou même une escapade romantique loin de l'agitation de la ville.

Afin de savoir à quoi t'attendre, sache que plusieurs forfaits sont offerts. D'abord, l'option « Première visite » à 59,95 $ comprend l'accès aux champs, un pot signature de la ferme ainsi que sept pivoines à cueillir. Les personnes qui possèdent déjà leur contenant peuvent profiter de la formule fidélité au même prix, qui permet de récolter jusqu'à 14 fleurs.

Et pour celles et ceux qui souhaitent simplement admirer les champs sans faire de cueillette, un billet d'entrée à prix réduit est aussi offert. Sur le site de la ferme, il est mentionné qu'une seule tige peut coûter jusqu'à 12 $ chez le fleuriste, ce qui explique en partie les tarifs.

Et si jamais Dame Nature n'est pas de ton côté le jour de ta visite, sache que la météo ne pourra pas complètement gâcher ton expérience. Lorsque la pluie s'invite, un bar à pivoines intérieur permet de poursuivre la sélection des fleurs à l'abri.

En plus de l'autocueillette, les visiteurs et visiteuses peuvent découvrir une boutique de produits inspirés de la pivoine, profiter d'un espace photo champêtre et obtenir les conseils de l'équipe sur place. Les chiens bien élevés sont également les bienvenus, à condition d'être tenus en laisse.

Comme la saison des pivoines est particulièrement courte, assure-toi d'en profiter avant que les fleurs ne tirent leur révérence pour une autre année.

Pivoinerie Lili

Prix : 59,95 $ + taxes pour l'expérience d'autocueillette avec sept pivoines et pot signature inclus | 10 $ + taxes pour la visite des champs sans cueillette pour les personnes de plus de 12 ans (gratuit pour les enfants de 12 ans et moins).

Quand : Jusqu'au 28 juin 2026, tous les jours de 9 h à 17 h.
Ouverture prolongée jusqu'à 19 h les 18 et 19 juin. Le 20 juin, horaire spécial de 9 h à 12 h.

Adresse : 1439, 6e Rang, Saint-Albert, QC

Accessibilité : Stationnement gratuit sur place. Les chiens en laisse sont admis. Aucune réservation requise. « Premier arrivé, premier servi » pour la sélection des fleurs.

Site Internet de la Pivoinerie Lili

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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