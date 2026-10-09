Une expérience immersive d'horreur réservée aux 18 ans + débarque près de Laval

Être le personnage principal d'une histoire terrifiante, ça te tente? 🎃

Personnages masqués dans un decor d'horreur. Droite : Clown terrifiant.

Des personnages effrayants t'attendent dans cette expérience d'horreur près de Laval, parfaite pour une sortie d'Halloween.

Immersia | Courtoisie
Éditrice Junior

Tu es fan d’horreur? Voici une activité qui pourrait sérieusement tester tes limites pour l'Halloween. Pendant seulement quelques soirées d’octobre, un événement terrifiant te propose carrément de devenir un personnage dans une histoire digne de tes pires cauchemars. C’est à Boisbriand, près de Laval, que tu peux découvrir Le Grand Mal, une expérience immersive d’horreur signée Immersia.

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Attention, ce n’est ni un jeu d’évasion, même si c’est la spécialité de l’endroit, ni une maison hantée traditionnelle. Pendant environ une heure, tu évolues plutôt dans une histoire avec des comédiens et comédiennes qui peuvent interagir directement avec toi.

Le scénario commence avec l’invitation d’une mystérieuse herboriste à participer à un rituel de purification pour affronter tes traumatismes. Et comme tu peux t’en douter, les choses ne se passeront pas exactement comme prévu.

Le concept mise notamment sur l’horreur psychologique et aborde des thèmes assez intenses, dont la maladie mentale et le meurtre. Tu pourrais aussi assister à des scènes de violence physique et psychologique, te faire toucher par les personnages et même ressortir avec du faux sang sur tes vêtements. Bref, ton petit chandail blanc préféré peut probablement rester à la maison.

Et si tu réalises en plein milieu de l’expérience que tes nerfs ont finalement leurs limites, un mécanisme te permet de devenir « invisible » aux yeux des personnages afin qu’ils cessent de t’effrayer et d’interagir avec toi. Tu peux également quitter complètement le parcours, mais sans pouvoir y retourner.

Note qu'il faut avoir 18 ans ou plus pour participer, et que l’expérience n’est pas recommandée aux personnes enceintes ainsi qu’à celles souffrant de certains problèmes de santé.

L'activité est présentée pendant seulement dix soirées, du 9 au 31 octobre 2026. Les départs ont lieu dans la noirceur, à partir de 19 h, juste question d’ajouter une petite dose d’angoisse supplémentaire à l’expérience. Bonne chance!

Le Grand Mal — Expérience immersive d’horreur

Prix : À partir de 79 $ par personne

Quand : Les 9, 10, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 et 31 octobre 2026, entre 19 h et minuit

Adresse : 608, boul. du Curé-Boivin, Boisbriand, QC

Accessibilité : L’expérience n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite puisque certaines sections demandent de monter des marches ou d’enjamber des obstacles

Site Internet d'Immersia

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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Québec Canada Choses à faire
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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