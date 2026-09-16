Mondiaux de cyclisme à Montréal : toutes les perturbations à prévoir pendant 9 jours
Circulation, stationnement, transport en commun, collectes et courrier : ça va brasser en ville!
Du 20 au 27 septembre, Montréal accueille les Championnats du Monde Route UCI 2026, le plus grand événement sportif que la ville ait connu depuis les Jeux olympiques de 1976. Près de 1 000 athlètes de plus de 80 pays s'affronteront à travers 13 courses qui traverseront directement le centre-ville de la métropole et, forcément, ça va brasser pas mal de choses dans le quotidien de la population montréalaise. Voici tout ce qu'il faut savoir avant de planifier tes déplacements.
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Circulation
L'avenue du Parc, entre les avenues des Pins et du Mont-Royal, est fermée à la circulation depuis le début du mois et le restera jusqu'au 4 octobre (le temps de monter et démonter les estrades et infrastructures), alors que c'est le Village des Fans qui y est installé.
En plus de cette fermeture prolongée, une trentaine de kilomètres de rues seront entravés à un moment ou un autre entre le 19 et le 27 septembre, dans sept arrondissements (Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, le Plateau-Mont-Royal, le Sud-Ouest, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Outremont, Verdun, Ville-Marie), à Westmount, ainsi que sur la Rive-Sud, notamment à Brossard.
Chaque jour de course, les fermetures commencent environ deux heures avant le départ, vers 7 h, et les rues rouvrent dès la fin de l'épreuve. Des traverses piétonnes et véhiculaires contrôlées sont prévues à divers points du parcours pour permettre les déplacements locaux.
Stationnement
L'interdiction de stationner entre en vigueur à minuit la veille de chaque vague de fermetures : dès le 18 septembre pour les zones touchées du 19 au 22, et dès le 22 septembre pour celles touchées du 23 au 27. Les autos qui n'auront pas quitté les lieux à temps risquent d'être remorquées avant la fermeture des rues.
Transport en commun
Le métro continue de fonctionner normalement. Le service d'autobus, lui, sera maintenu dans l'ensemble, mais plusieurs lignes seront détournées, raccourcies ou ponctuellement interrompues aux abords des parcours.
La STM a même créé un titre de transport dédié, baptisé « Mondiaux Cyclisme », qui donne accès à tout le réseau — bus, métro, train et REM — dans les zones A, B et C (Montréal, Longueuil, Laval et les couronnes). Il sera en vente du 19 septembre à minuit jusqu'au 27 septembre à 23 h 59.
Collecte des ordures et du recyclage
Les collectes de matières résiduelles suivent normalement l'horaire habituel, mais avec un bémol dans les secteurs touchés par les fermetures : le ramassage peut se faire en soirée, après la réouverture des rues. Dans le Vieux-Montréal en particulier, la collecte des ordures du lundi 21 septembre et celle du recyclage du mardi 22 septembre pourraient être perturbées.
Postes Canada
Postes Canada prévient aussi sa clientèle d'interruptions mineures. Le courrier pourrait être livré en retard ou pas du tout les jours de semaine où des courses ou entraînements ont lieu près du Village des Fans, au parc Jeanne-Mance, et le long des parcours. Ce qui n'aura pas pu être livré sera conservé au poste de facteurs et livré en priorité le jour ouvrable suivant.
4 bureaux de poste pourraient aussi voir leur accès et leurs délais de traitement affectés certains jours : celui du 3861, boulevard Saint-Laurent, celui du 3575, avenue du Parc, celui du 901, rue Sainte-Catherine Est, et celui du 1000, rue Wellington.
Les boîtes aux lettres publiques situées à l'intérieur du périmètre de l'événement seront quant à elles scellées jusqu'au 29 septembre, avec une affiche indiquant le bureau de poste le plus proche où déposer son courrier entretemps. La clientèle peut aussi suivre ses colis via l'application mobile de Postes Canada ou utiliser le service FlexiLivraison pour faire livrer un colis à un bureau de poste plus pratique.
Pistes cyclables
Les pistes cyclables qui croisent les parcours seront détournées quand c'est possible. Sinon, une signalisation sur place invite les cyclistes à emprunter les traverses aménagées.
Mieux vaut prévoir ses déplacements à l'avance, privilégier les transports actifs ou collectifs, et garder un œil sur la carte dynamique des entraves de la Ville de Montréal, qui est mise à jour en continu.
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