Pont Honoré-Mercier : Une fissure force la fermeture d'une voie pour une durée indéterminée

Tu voudras peut-être revoir tes déplacements. 🥴

Du trafic sur le pont Honoré-Mercier.

Une voie du pont Honoré-Mercier est temporairement fermé vers Montréal en raison d'une fissure.

Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu devais te rendre à Montréal en passant par le pont Honoré-Mercier, tu voudras peut-être revoir ton trajet. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a annoncé la fermeture temporaire d'une voie en direction de la métropole à la suite d'une inspection. Du trafic est donc à prévoir si tu n'as pas d'autre choix que d'emprunter ce lien routier.

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Par voie de communiqué, le gouvernement indique que la voie de gauche du pont Honoré-Mercier, en direction de Montréal, est fermée de façon « préventive » et prévient que de lourds « épisodes de congestion » sont à prévoir.

Le Ministère recommande donc aux automobilistes qui doivent circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour atteindre leur destination.

Selon ce que le MTMD a confirmé à La Presse, une fissure aurait été constatée mardi matin sur une poutre d'acier de la structure en direction de Montréal, lors de travaux d'entretien.

La fermeture de la voie de gauche permettra ainsi de réduire les charges sur la structure pendant que des analyses supplémentaires seront effectuées.

Pour connaître les entraves en cours, le Ministère invite les automobilistes à consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier leurs déplacements.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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