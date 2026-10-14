Pont Honoré-Mercier : Une fissure force la fermeture d'une voie pour une durée indéterminée
Tu voudras peut-être revoir tes déplacements. 🥴
Si tu devais te rendre à Montréal en passant par le pont Honoré-Mercier, tu voudras peut-être revoir ton trajet. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a annoncé la fermeture temporaire d'une voie en direction de la métropole à la suite d'une inspection. Du trafic est donc à prévoir si tu n'as pas d'autre choix que d'emprunter ce lien routier.
À lire également : La Ronde ferme temporairement le Goliath pour des vérifications et voici quoi savoir
Par voie de communiqué, le gouvernement indique que la voie de gauche du pont Honoré-Mercier, en direction de Montréal, est fermée de façon « préventive » et prévient que de lourds « épisodes de congestion » sont à prévoir.
Le Ministère recommande donc aux automobilistes qui doivent circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour atteindre leur destination.
Selon ce que le MTMD a confirmé à La Presse, une fissure aurait été constatée mardi matin sur une poutre d'acier de la structure en direction de Montréal, lors de travaux d'entretien.
La fermeture de la voie de gauche permettra ainsi de réduire les charges sur la structure pendant que des analyses supplémentaires seront effectuées.
Pour connaître les entraves en cours, le Ministère invite les automobilistes à consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier leurs déplacements.