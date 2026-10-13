La Ronde ferme temporairement le Goliath pour des vérifications et voici quoi savoir

Un décès est survenu dans un manège similaire aux États-Unis, ce week-end

Le Goliath.

La Ronde a annoncé ce mardi 13 octobre qu'il fermait temporairement le Goliath pour des vérifications.

Meunierd | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le populaire parc d'attractions situé à la péninsule de l'île Sainte-Hélène, La Ronde, a annoncé ce mardi 13 octobre qu'il devait temporairement fermer le Goliath, à la suite d'un décès d'une personne dans un manège similaire aux États-Unis, le week-end dernier. On t’explique.

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« Nous sommes profondément attristés par le tragique incident survenu à Six Flags Over Georgia et tenons à exprimer nos plus sincères condoléances à toutes les personnes touchées », a indiqué Carole Bricault, directrice des communications de La Ronde, dans un courriel envoyé à Narcity Québec.

C’est « par mesure de précaution » que le parc, qui célébrera ses 60 ans l’été prochain, a décidé de fermer le Goliath, le temps que ses équipes techniques procèdent à « une vérification approfondie » en collaboration avec le fabricant du manège.

« Depuis plus de 20 ans, le Goliath est un manège très apprécié à La Ronde et a accueilli nos visiteurs pour des millions de tours effectués en toute sécurité. Nous prenons ce temps supplémentaire pour examiner attentivement le manège », indique-t-on.

Quant à savoir si l’attraction rouvrira d’ici la fin de la saison, prévue le 1er novembre prochain, Mme Bricault précise qu’elle demeurera fermée « tant que cette vérification ne sera pas terminée et que nous n’aurons pas la certitude qu’il peut être exploité en toute sécurité ».

Ce lundi 12 octobre, une personne a perdu la vie après être tombée d’un manège similaire au Goliath, au parc Six Flags Over Georgia, dans le sud des États-Unis. Plusieurs autres personnes ont également été blessées lors de l'incident survenu dans les montagnes russes.

Un peu plus tôt mardi, Canada’s Wonderland, qui appartient également à Six Flags, a annoncé la fermeture de deux de ses manèges, soit le Behemoth et le Leviathan, également par « mesure de précaution ».

Rappelons que Six Flags était, jusqu'au printemps dernier, propriétaire de La Ronde, qui est depuis passée aux mains du fonds de placement immobilier américain EPR Properties.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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