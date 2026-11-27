Cette machine à café très populaire est à 50 % sur Amazon pour le Vendredi fou
Elle a une note de 4,4/5 selon plus de 3 800 avis! ☕
Le Vendredi fou d'Amazon bat son plein et si tu fais aussi partie des personnes qui ne peuvent pas commencer leur journée sans un bon café, cette aubaine risque de te faire de l'œil. L'élégante machine à café Nespresso Vertuo Pop+ Deluxe de Breville est présentement en solde à seulement 94 $ sur Amazon Canada, plutôt que 189 $. Oui, oui, elle est carrément à moitié prix!
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Si ça fait des mois que tu te dis qu'il faudrait que tu arrêtes de dépenser 7 $ pour un latte au café du coin (coupable), c'est peut-être le moment idéal pour enfin passer à l'action.
On parle quand même d'une économie de 95 $, ce qui te laisse amplement de budget pour faire des réserves de capsules de café.
Et visiblement, tu ne serais pas la seule personne à avoir cette machine dans ta mire : selon Amazon Canada, plus de 2 000 exemplaires ont été vendus au cours du dernier mois.
La Nespresso Vertuo Pop+ Deluxe de Breville, en solde sur Amazon Canada pour le Vendredi fou. Amazon Canada
Et si tu te demandes si elle vaut vraiment le détour, sache qu'elle affiche une note de 4,4 étoiles sur 5 sur Amazon, selon plus de 3 800 évaluations de la clientèle.
Ce qui est particulièrement intéressant avec cette machine, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir des talents de barista pour te préparer un bon café à la maison. Il suffit d'insérer une capsule Vertuo et la machine ajuste automatiquement les paramètres d'infusion en fonction de celle-ci. Tu appuies sur un bouton et le tour est joué!
Tu peux aussi varier les recettes, puisqu'elle permet de préparer six formats de café, allant du ristretto à l'Alto, en passant notamment par l'espresso et le double espresso. Elle propose aussi une option de café façon cold brew, ce qui devrait plaire aux adeptes de café glacé qui en boivent même à -20 °C. Comme moi, qui écris cet article, mon café glacé à la main, un 27 novembre. On ne juge pas!
La Vertuo Pop+ Deluxe fonctionne avec les capsules de la gamme Vertuo de Nespresso. Amazon Canada
Autre détail non négligeable si tu as tendance à être à la dernière minute le matin : elle chauffe en une trentaine de secondes. Son réservoir d'eau amovible de 1,1 L est facilement accessible sur le côté, tandis que son support à tasse est ajustable.
Et on va se le dire, avec son fini noir mat et ses petites touches dorées, elle est franchement jolie sur un comptoir de cuisine. Elle est également dotée d'une connectivité Wi-Fi et Bluetooth, qui lui permet notamment de recevoir les mises à jour logicielles de Nespresso.
À toi, les délicieux cafés sans avoir à faire un arrêt à 7 $ chaque matin!
Machine Nespresso Vertuo Pop+ Deluxe de Breville
Prix :
189 $ - Actuellement en solde à 94 $
C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada
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