D'autres cerfs de Virginie abattus à Longueuil et une chasse est prévue à Montréal
Si tu es à proximité des lieux, tu pourrais entendre des coups de feu.
Le Grand Montréal n'en a pas fini avec la chasse aux cerfs de Virginie. Alors qu'une séance d'abattage a eu lieu à Longueuil dans les derniers jours, une autre opération est prévue prochainement dans l'est de la métropole.
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La Ville de Longueuil procède depuis ce mardi 3 novembre à une troisième opération d'abattage de ces cervidés au parc Michel-Chartrand depuis 2024. Pour l'occasion, les lieux ont été interdits d'accès aux citoyens et citoyennes pour des raisons de sécurité.
Selon le plus récent décompte réalisé l'hiver dernier par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, au moins 17 cerfs se trouvaient dans le parc, indique la Ville, sans compter les naissances survenues au printemps.
« L’objectif demeure de rétablir une densité de cerfs qui respecte l’équilibre écologique du milieu », a indiqué par courriel la Ville de Longueuil à Narcity Québec. « Les recherches de PARCS en santé se poursuivent en parallèle, lesquelles contribuent à mieux documenter la situation et à développer des solutions durables à la surpopulation de cerfs dans le Grand Montréal. »
Avec sa superficie d'environ 2 km², le parc Michel-Chartrand devrait idéalement accueillir un maximum de dix cerfs, puisque Longueuil vise une densité de cinq bêtes par kilomètre carré, conformément aux recommandations scientifiques.
Pour rappel, la dernière opération d'abattage de cerfs au parc Michel-Chartrand remonte à novembre 2025. À l'époque, plus de 50 bêtes avaient été abattues.
CTV News rapporte qu'une opération visant à contrôler la surpopulation de cerfs de Virginie dans l'Est de Montréal devrait avoir lieu dans les prochains jours au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies. Il s'agira de la deuxième opération du genre en trois ans sur ce territoire. À l'automne 2024, 112 bêtes avaient été abattues.
Dans tous les cas, l'abattage se trouve entre les mains de tireurs et tireuses d'élite. La viande sera remise à des organismes pour la consommation.