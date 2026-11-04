D'autres cerfs de Virginie abattus à Longueuil et une chasse est prévue à Montréal

Si tu es à proximité des lieux, tu pourrais entendre des coups de feu.

Un cerf de Virginie.

Une autre opération d'abattage de cerfs de Virginie a lieu actuellement à Longueuil et une autre bientôt à Montréal.

Seth Wickham | Unsplash
Éditeur Junior, Nouvelles

Le Grand Montréal n'en a pas fini avec la chasse aux cerfs de Virginie. Alors qu'une séance d'abattage a eu lieu à Longueuil dans les derniers jours, une autre opération est prévue prochainement dans l'est de la métropole.

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La Ville de Longueuil procède depuis ce mardi 3 novembre à une troisième opération d'abattage de ces cervidés au parc Michel-Chartrand depuis 2024. Pour l'occasion, les lieux ont été interdits d'accès aux citoyens et citoyennes pour des raisons de sécurité.

Selon le plus récent décompte réalisé l'hiver dernier par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, au moins 17 cerfs se trouvaient dans le parc, indique la Ville, sans compter les naissances survenues au printemps.

« L’objectif demeure de rétablir une densité de cerfs qui respecte l’équilibre écologique du milieu », a indiqué par courriel la Ville de Longueuil à Narcity Québec. « Les recherches de PARCS en santé se poursuivent en parallèle, lesquelles contribuent à mieux documenter la situation et à développer des solutions durables à la surpopulation de cerfs dans le Grand Montréal. »

Avec sa superficie d'environ 2 km², le parc Michel-Chartrand devrait idéalement accueillir un maximum de dix cerfs, puisque Longueuil vise une densité de cinq bêtes par kilomètre carré, conformément aux recommandations scientifiques.

Pour rappel, la dernière opération d'abattage de cerfs au parc Michel-Chartrand remonte à novembre 2025. À l'époque, plus de 50 bêtes avaient été abattues.

CTV News rapporte qu'une opération visant à contrôler la surpopulation de cerfs de Virginie dans l'Est de Montréal devrait avoir lieu dans les prochains jours au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies. Il s'agira de la deuxième opération du genre en trois ans sur ce territoire. À l'automne 2024, 112 bêtes avaient été abattues.

Dans tous les cas, l'abattage se trouve entre les mains de tireurs et tireuses d'élite. La viande sera remise à des organismes pour la consommation.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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