La Coupe Stanley était au Québec et... oui il y a eu de la poutine dans le bol (PHOTOS)
Certains boivent dedans, mais « Tokébakicitte ». 🏆
Près d'un mois après que les Hurricanes de la Caroline ont remporté la Coupe Stanley 2026, le trophée a débarqué dans le Grand Montréal. Alors que les joueurs de l'équipe se partagent la coupe pendant l'été pour la faire rayonner dans leur communauté, c'était au tour de l'attaquant québécois William Carrier de parader avec le Saint-Graal du hockey le week-end dernier.
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De passage dans son patelin, à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, ce 11 juillet, le numéro 28 a fait un arrêt au parc des Éperviers pour une séance photo avec les enfants du quartier.
« Je voulais partager ça avec les kids, a déclaré Carrier au site Web officiel de la LNH. J’ai eu la chance de voir la Coupe quand j’étais plus jeune, et ça m’a motivé à la gagner. Si j’ai pu en motiver quelques-uns aujourd’hui, je suis heureux. Je voulais montrer aux enfants que c’est atteignable et que n’importe qui peut la gagner. »
Puis, plus tard en journée, direction Patate Mallette à Beauharnois, en Montérégie, l'un des spots favoris du joueur pour y déguster une poutine.
Que serait un passage de la Coupe Stanley au Québec sans que celle-ci soit remplie de patates graisseuses, de fromage en grains et de sauce brune? Les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) de la province ont l'habitude d'y déguster ce mets traditionnel à même le bol dès qu'ils en ont l'occasion.
Durant ses 24 heures avec le trophée, Carrier et une quinzaine de ses proches ont également sillonné le fleuve Saint-Laurent lors d'une balade en bateau.
La tournée de Carrier ne s'est pas arrêtée là. Toujours d'humeur généreuse, le hockeyeur et son entourage ont fait un arrêt impromptu dans un quartier tranquille de Montréal, où deux jeunes filles tenaient un kiosque de limonade. Le verdict du gardien de la Coupe lui-même, Phil Pritchard, qui a partagé le moment : la limonade était excellente.
Ce n'est pas la première fois que William Carrier remporte la Coupe Stanley. En 2023, lorsqu'il évoluait au sein des Golden Knights de Vegas, l'ailier gauche avait aussi mis la main sur le fameux trophée et lui avait fait faire le tour de la ville. Séance photo, partie de pêche entre amis et party au club La Voûte. La Coupe est devenue une habituée de la métropole.
Rappelons que le 14 juin dernier, les Hurricanes de la Caroline ont remporté leur deuxième Coupe Stanley de l'histoire de la franchise, la première depuis 2006, en battant l'ancienne équipe de Carrier en six matchs.