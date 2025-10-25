Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Tu pourrais être payé 2 500 $ à partager ton expérience si tu possèdes une Honda

Un petit revenu « on the side » qui se prend bien et demande peu de travail!

Deux personnes en nature près d'une voiture. Droite : Une Honda noire.

Tu peux faire 2500 $ en participant à un tournage pour Honda.

Nikola Spasenoski | Dreamstime, Erik Mclean | Pexels
Éditrice Junior

Si tu conduis ta Honda depuis toujours ou que tu as une histoire touchante, drôle ou complètement inattendue avec ton véhicule, c’est peut-être ton moment de gloire. L’entreprise Groundglass Casting, cherche des Canadiens et Canadiennes prêt.e.s à raconter leur histoire vraie avec un produit Honda et ça peut être payant en te rapportant 2 500 $.

À lire également : L'Agence des services frontaliers embauche avec un sec. 5 et ça paie jusqu'à 89 462 $/an

Pas besoin d’expérience devant la caméra : l’équipe veut de vraies personnes et des témoignages authentiques. Ton anecdote peut remonter à vingt ans ou à l’année dernière, du moment qu’elle montre comment un produit Honda (auto, moto, moteur de bateau, génératrice, etc.) a marqué ta vie, celle de ta famille ou de ta communauté.

Dans le formulaire, tu devras répondre à quelques questions simples sur toi et ton histoire : ton nom, ta ville, ta date de naissance et le type de produit Honda dont il est question. On te demandera aussi d’indiquer le modèle et l’année, de préciser qui d’autre fait partie de ton récit et d’ajouter une photo récente de toi ainsi qu’une image du produit. Finalement, tu devras tourner une courte vidéo (2 à 3 minutes) où tu te présentes, racontes ton souvenir et expliques comment ta Honda a rendu cet instant spécial ou marquant.

Les personnes présélectionnées seront contactées d’ici le 18 novembre pour une entrevue virtuelle les 18 ou 19 novembre, et le tournage aura lieu entre le 22 et le 29 novembre dans ta région.

Pour auditionner, tu dois avoir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente, être à l’aise devant la caméra et prêt.e à partager cette tranche de vie avec le public.

Alors, si ta Honda a déjà sauvé Noël, créé une amitié ou transporté toute ta gang vers une péripétie inoubliable, c’est le moment de la faire briller... et d’être payé.e pour ça.

Casting pour Honda

Salaire : 2 500 $ par histoire

Compagnie : Groundglass

C'est ici pour postuler

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity.

groundglass casting tournage au québec emploi payant au québec
Québec Canada Argent

