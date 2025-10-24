Halloween 2025 : Voici les costumes que tout le monde va porter cette année
Ou ceux à ÉVITER si tu veux être spécial!
Alors que les décorations hantées envahissent les rues et que les soirées d’Halloween se préparent partout au pays, Google a dévoilé les tendances des costumes les plus populaires de 2025. Le moteur de recherche a également partagé sur son blogue canadien les maquillages et recettes d’Halloween les plus recherchés entre août et septembre. Cette année, les Canadien.ne.s misent sur la K-pop, les créatures mignonnes et leurs personnages favoris.
« Les costumes inspirés de la culture pop coréenne et des univers viraux dominent le palmarès, alors que les classiques d’Halloween conservent leur charme indémodable », peut-on lire dans le rapport. Oui, les Labubu et les chasseuses de démons risquent de courir les rues cette année, en plus des monstres classiques!
Costumes les plus populaires
- Rumi de KPop Demon Hunters
- Zoey de KPop Demon Hunters
- Baby Saja de KPop Demon Hunters
- Mira de KPop Demon Hunters
- Elphaba de Wicked
- Labubu
- Mushroom
- Chicken Jockey de Minecraft
- Derpy le Tigre de KPop Demon Hunters
- Jinu de KPop Demon Hunters
Costumes pour enfants les plus populaires
- Rumi de KPop Demon Hunters
- Labubu
- Zoey de KPop Demon Hunters
- Glinda de Wicked
- Spiderman
- Jinu de KPop Demon Hunters
- Mira de KPop Demon Hunters
- Tigre
- Kuromi
- Squelette
Costumes d’Halloween en duo les plus populaires
- Belly et Conrad
- Stitch et Angel
- Woody et Jessie
- Krokmou et Furie Éclair
- Mario et Luigi
- Johnny et Mavis
- Cheech et Chong
- Sonny et Cher
- Cerf et chasseur
- Ketchup et Moutarde
Tu peux consulter tous les détails et la liste complète des tendances d’Halloween 2025 sur le blogue officiel de Google Canada.
