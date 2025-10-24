Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Halloween 2025 : Voici les costumes que tout le monde va porter cette année

Ou ceux à ÉVITER si tu veux être spécial!

Une personne déguisée en squelette. Droite : Deux Labubu.

Halloween 2025 : Voici les costumes les plus populaires selon Google.

Jonathan Santiago | Pexels, Karolina Martuseviciene | Dreamstime
Éditrice Junior

Alors que les décorations hantées envahissent les rues et que les soirées d’Halloween se préparent partout au pays, Google a dévoilé les tendances des costumes les plus populaires de 2025. Le moteur de recherche a également partagé sur son blogue canadien les maquillages et recettes d’Halloween les plus recherchés entre août et septembre. Cette année, les Canadien.ne.s misent sur la K-pop, les créatures mignonnes et leurs personnages favoris.

À lire également : Voici les 9 pires bonbons d’Halloween selon les enfants au Québec en 2025

« Les costumes inspirés de la culture pop coréenne et des univers viraux dominent le palmarès, alors que les classiques d’Halloween conservent leur charme indémodable », peut-on lire dans le rapport. Oui, les Labubu et les chasseuses de démons risquent de courir les rues cette année, en plus des monstres classiques!


Costumes les plus populaires

  1. Rumi de KPop Demon Hunters
  2. Zoey de KPop Demon Hunters
  3. Baby Saja de KPop Demon Hunters
  4. Mira de KPop Demon Hunters
  5. Elphaba de Wicked
  6. Labubu
  7. Mushroom
  8. Chicken Jockey de Minecraft
  9. Derpy le Tigre de KPop Demon Hunters
  10. Jinu de KPop Demon Hunters

Costumes pour enfants les plus populaires

  1. Rumi de KPop Demon Hunters
  2. Labubu
  3. Zoey de KPop Demon Hunters
  4. Glinda de Wicked
  5. Spiderman
  6. Jinu de KPop Demon Hunters
  7. Mira de KPop Demon Hunters
  8. Tigre
  9. Kuromi
  10. Squelette

Costumes d’Halloween en duo les plus populaires

  1. Belly et Conrad
  2. Stitch et Angel
  3. Woody et Jessie
  4. Krokmou et Furie Éclair
  5. Mario et Luigi
  6. Johnny et Mavis
  7. Cheech et Chong
  8. Sonny et Cher
  9. Cerf et chasseur
  10. Ketchup et Moutarde

Tu peux consulter tous les détails et la liste complète des tendances d’Halloween 2025 sur le blogue officiel de Google Canada.

costumes d'halloweenmétéo halloweenhalloween au québecdéguisement d'halloween
QuébecLifestyleCanada

Explore cette liste   👀

    • Noémi Lincourt

      Éditrice junior

      Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

