Mark Carney, « leader du monde libre »? Hillary Clinton croit que oui et ça fait réagir
Elle ne fait pas confiance à Donald Trump pour le rôle, on dirait! 👀
L’ancienne première dame et ex-cheffe de la diplomatie des États-Unis, Hillary Clinton, n’a pas tari d’éloges à l’endroit du premier ministre du Canada, Mark Carney, qu’elle croit être le nouveau « leader du monde libre ».
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C’est du moins ce qu’elle a laissé sous-entendre lors d’une conférence grand public tenue à New York la semaine dernière et diffusée ce week-end sur les ondes de MS NOW.
Questionnée par la journaliste et animatrice Rachel Maddow à savoir s’il y avait « actuellement un leader du monde libre », l’ancienne candidate démocrate à la présidentielle de 2016 a répondu « peut-être Mark Carney », avant de se faire applaudir par la foule présente.
À cette réponse, la populaire animatrice de la chaîne américaine a rétorqué que le chef d’État canadien « propose certainement une vision des pays libres du monde et des nations attachées à la liberté », soit une « vision selon laquelle on est plus forts ensemble ».
Hillary Clinton a rappelé que l’Europe compte de « bons leaders », mais que le Vieux Continent devait s’organiser pour que la somme des parties forme un tout et être capable de « mieux prendre des décisions difficiles, en particulier en ce qui concerne l’Ukraine ».
Ces affirmations de l’ex-politicienne de carrière surviennent alors que les relations commerciales et diplomatiques entre Washington et Ottawa sont des plus tendues depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, qui multiplie les tarifs à l’endroit de produits canadiens.
Lors d’un point de presse à Manille, aux Philippines, le 14 novembre dernier, Mark Carney a affirmé que les discussions entre les deux pays allaient bon train afin de trouver éventuellement un terrain d’entente.
Hillary Clinton n’est d’ailleurs pas la seule à remarquer le premier ministre canadien. Dans un article publié lundi, le New York Times souligne que Mark Carney, qui suscitait surtout la curiosité lors des sommets asiatiques l’an dernier, y fait désormais figure de « vedette ».
Le quotidien new-yorkais attribue ce changement à son discours de janvier au Forum économique mondial de Davos, où il avait appelé les puissances moyennes à s’unir face aux grandes puissances. Il cite aussi les menaces de Donald Trump sur la sécurité énergétique, qui ont fait du Canada et de ses ressources un partenaire incontournable.