« Pas nécessairement une bromance » : Mark Carney revient sur sa rencontre avec PSPP
Passer de la chicane à l’échange de leurs numéros de téléphone. 👀👯
Des flèches sur les réseaux sociaux à une poignée de main au Cambodge : la relation entre Mark Carney et Paul St-Pierre Plamondon (PSPP) a pas mal évolué en quelques semaines. Assez pour parler de bromance? Le premier ministre canadien a répondu à la question ce lundi 16 novembre, en mêlée de presse.
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Ce premier face-à-face s’est fait attendre. Depuis la victoire du Parti Québécois le 5 octobre, les deux hommes ne s’étaient parlé qu’au téléphone, et la chicane entourant le sommet Canada-Union européenne n’avait rien arrangé.
Même une fois d’accord pour se voir, les deux premiers ministres n’arrivaient pas à s’entendre sur le lieu de la rencontre. Ottawa proposait Montréal ou la région d'Ottawa-Gatineau, alors que PSPP insistait pour que la rencontre se tienne à Québec, invoquant la Loi sur la Commission de la capitale nationale. Résultat : c'est finalement à l'autre bout du monde, à Phnom Penh, au Cambodge, en marge du 20e Sommet de la Francophonie, qu'ils se sont assis ensemble pour la première fois, ce dimanche.
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« Amicale, mais professionnelle »
Questionné sur une possible bromance avec son homologue québécois, Mark Carney a lancé un « Pourquoi pas? » en riant, avant de se raviser aussitôt.
« Non, c'est des relations professionnelles. Il y en a beaucoup à faire, beaucoup de travail à faire », a-t-il ajouté.
Parmi les dossiers communs, le premier ministre canadien a cité la lutte contre l'itinérance au Québec et à travers le Canada, un enjeu qu'il juge « fondamental » et « humanitaire ». Il a aussi évoqué l'abordabilité pour les Québécois et les Québécoises, ainsi que de grands projets, comme Churchill Falls et les infrastructures de santé et de transport en commun.
Selon lui, cette première réunion a donné lieu à des « discussions professionnelles détaillées » sur tous les sujets.
« On va continuer dans une manière professionnelle, amicale, mais professionnelle. Pas nécessairement une bromance. J'ai une femme », a-t-il conclu sur une note humoristique.
Mark Carney a également rappelé qu'Ottawa travaille avec toutes les provinces, soulignant au passage que les États-Unis ne concluent pas d'ententes avec les États fédérés.
Itinérance et rendez-vous économique : la version de PSPP
De son côté, Paul St-Pierre Plamondon a dressé un bilan positif de la rencontre dans une publication Facebook partagée dimanche matin. Il la décrit comme « très agréable et drôle », précisant que les deux hommes ont « certainement en commun le sens de l'humour ».
Le premier ministre du Québec affirme qu'Ottawa a accepté de collaborer dans le dossier de l'itinérance, la grande priorité sociale de son gouvernement, en laissant Québec choisir les projets. La coordination des sommes fédérales se ferait dans le cadre du sommet sur l'itinérance que Québec organise.
PSPP soutient aussi avoir obtenu l'appui de Mark Carney pour un grand rendez-vous économique de la francophonie, qui réunirait à Québec en 2027 les ministres de l'Économie et du Commerce extérieur des pays membres, ainsi que des entreprises. Il y voit l'ouverture d'un « véritable chantier de diversification » pour l'économie québécoise.
Les deux premiers ministres ont également discuté de la situation américaine et de plusieurs autres dossiers, qui feront l'objet de suivis, selon PSPP.
Une deuxième rencontre en vue
Signe que le courant passe, les deux hommes ont échangé leurs numéros de téléphone et ont convenu de se revoir au cours des prochaines semaines. PSPP qualifie cette première rencontre de « réussie et constructive ».
Selon La Presse Canadienne, une deuxième rencontre devrait avoir lieu à Québec, vraisemblablement en décembre.
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