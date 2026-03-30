Ce resto québécois fait la meilleure pizza de sa catégorie au monde et son chef est sacré #1

Attention aux fans de pizza!

Des pizza sur une table. Droite : Une personne dans un restaurant, une pizza devant elle sur la table.

Ce resto québécois fait la meilleure pizza de sa catégorie au monde et son chef est sacré #1.

@no900pizza | Instagram, @sophieboulos | Instagram
Éditrice Junior

Après avoir brillé en 2025, la Pizzéria NO.900 est de retour en force en 2026. Son chef exécutif, Mirko D’Agata, vient d’être couronné Pizza Maker of the Year lors de l’International Pizza Challenge, dans le cadre du Pizza Expo à Las Vegas (le plus grand salon professionnel de l’industrie de la pizza au monde). Il s’agit de l'une des distinctions les plus prestigieuses de la compétition, remise aux gagnant.e.s des différentes catégories qui s’affrontent ensuite pour le titre ultime.

À lire également : Cette pizzeria québécoise se classe dans un top mondial et c’est la meilleure au Canada

Pour y arriver, Mirko D’Agata a d’abord décroché la première place dans la catégorie pan pizza, avant de se mesurer aux meilleur.e.s pizzaioli du monde, toutes divisions confondues. Un exploit d’autant plus marquant, considérant que la spécialité de NO.900 reste la pizza napolitaine.

Sa pizza gagnante revisite des classiques italiens avec un ossobuco cuit à basse température, une crème de risotto à la milanaise, une émulsion de Parmigiano Reggiano vieilli 30 mois, le tout rehaussé de gremolata et de délicates tuiles au safran.

Dans une publication partagée sur Instagram après sa victoire, le chef souligne le chemin parcouru, entre essais, défaites et apprentissages, en parlant d’un accomplissement forgé au fil des années. Il mentionne aussi l’importance de son équipe, qu’il décrit comme unie et essentielle à ce succès, ainsi que sa fierté de représenter le Québec à l’international.

En 2025, Mirko D’Agata avait déjà raflé la première place dans la catégorie pizza napolitaine grâce à une marinara qui avait séduit un jury d’expert.e.s parmi les plus réputé.e.s de l’industrie.

Avec ces performances successives, NO.900 confirme sa place parmi les grandes références mondiales de la pizza artisanale. Déjà reconnue parmi les 50 meilleures chaînes de pizzerias artisanales au monde et seule au Québec à détenir la certification AVPN, elle continue de faire rayonner un savoir-faire bien d’ici, inspiré des traditions italiennes.

Disons que si tu cherchais une bonne excuse pour aller manger une pizza, elle vient pas mal de se présenter toute seule.

La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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