Les programmes de fidélité préférés des Québécois sont dévoilés et le #1 surprend

Un nouveau palmarès vient de sortir. 👀

Une personne qui paie avec son téléphone.

Le programme de fidélité préféré des Québécois est dévoilé et l'entreprise qui se hisse au sommet surprend.

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Éditeur Junior, Nouvelles

Entre la carte de l'épicerie, l'appli du café matinal et celle de la pizzéria du vendredi soir, ton portefeuille (ou ton téléphone) déborde probablement de programmes de fidélité. Un nouveau palmarès révèle lesquels se démarquent aux yeux des Québécois et Québécoises cette année, et le haut du classement a de quoi surprendre.

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Ce classement provient de l'étude LoyauT 2026, publiée le 29 octobre par la firme-conseil adviso en collaboration avec Ad hoc recherche. Pour cette neuvième édition, les deux firmes ont sondé 15 000 personnes au Canada et passé au crible 83 programmes de fidélisation.

Signe des temps, les restaurants et les cafés prennent de plus en plus de place dans le palmarès. Au Québec, ils occupent désormais la moitié des dix premières positions.

Le top 10 des programmes de fidélité au Québec en 2026

  1. Salvatoré (nouvelle entrée)
  2. FidéliTim de Tim Hortons (en hausse de quatre places)
  3. Récompenses Domino's (en baisse de deux places)
  4. McDonald's (en baisse de deux places)
  5. Journie Récompenses d'Ultramar (en hausse de deux places)
  6. PC Optimum (en baisse de trois places)
  7. Walmart (en baisse de trois places)
  8. A&W Rewards (nouvelle entrée)
  9. Beauty Insider de Sephora (en baisse de quatre places)
  10. Club Câlin de Mondou (en hausse d'une place)

Le portrait a pas mal changé en un an. En 2025, c'étaient Domino's, McDonald's et PC Optimum qui formaient le trio de tête. Cette fois, la chaîne de pizzérias québécoise Salvatoré fait son entrée directement au premier rang, alors que le programme de Tim Hortons grimpe du sixième au deuxième rang.

Pourquoi les gens restent fidèles à leurs cartes de points

Sans surprise, c'est d'abord le portefeuille qui parle. Selon l'étude, 69 % des Canadiens et Canadiennes disent que ces programmes les aident à économiser, et 67 % s'en servent pour obtenir plus de rabais et de récompenses.

Plus d'une personne sur trois (37 %) affirme aussi changer souvent ses choix d'achat pour accumuler davantage de points. Cette proportion n'a pas bougé depuis 2025, après avoir grimpé de 14 points de pourcentage depuis 2021.

Les jeunes adultes sont les plus friands de ces programmes, qui sont membres de 24 programmes en moyenne et en utilisent dix régulièrement, contre 21 et huit chez les 35 ans et plus.

Ce sont aussi ces personnes qui sont aussi beaucoup plus nombreux à payer pour des avantages exclusifs. Si on exclut Costco et Amazon Prime, 44 % des 18-34 ans adhèrent à au moins un programme payant, comparativement à 24 % chez leurs aînés.

Selon Simon Éthier, consultant chez adviso, les programmes de fidélité ont atteint leur maturité. Pour se démarquer, il ne suffit plus d'offrir des points : il faut une expérience facile à utiliser, utile et avantageuse, qui reflète l'identité de la marque.


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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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